У Зеленського розповіли про 'прильоти' в результаті удару РФ: є постраждалі

Внаслідок російської атаки пошкоджено два інфраструктурні об'єкти, повідомили в ОП.

РФ завдала нового ракетного удару по Україні / Telegram

В результаті ракетного удару РФ по Україні в понеділок, 5 грудня, були пошкоджені два об'єкти інфраструктури.

Зокрема, про пошкодження об'єктів інфраструктури в Одеській області внаслідок ракетного обстрілу окупантів розповів в Telegram заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його даними, в результаті ракетного удару РФ як мінімум одна людина госпіталізована.

"Одеська область. Внаслідок російської атаки пошкоджено два інфраструктурні об'єкти. Одна людина госпіталізована", - написав Тимошенко.

За його словами, рятувальники вже працюють на місці.

Атака ракет РФ на Україну

Як відомо, Росія завдала нового ракетного удару по Україні у понеділок, 5 грудня.

Про це речник Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

"Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація-це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж запуски, за попередньою інформацією. Вже не тренування, ракети вже запущені", - сказав він.

Ракетний терор РФ

Нагадаємо, 23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети потрапили в об'єкти критичної інфраструктури в декількох областях. Всього було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також вони залишилися без тепло - і водопостачання.

Віталій Кличко підтвердив попадання в один з інфраструктурних об'єктів в столиці.

Пізніше стало відомо про те, що в результаті масованого ракетного удару РФ в Києві три людини загинули і шість постраждали.

Крім того, в середу, 23 листопада, через масовані Російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю призупинилися поставки води.

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