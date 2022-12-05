У Зеленського розповіли про 'прильоти' в результаті удару РФ: є постраждалі

В результаті ракетного удару РФ по Україні в понеділок, 5 грудня, були пошкоджені два об'єкти інфраструктури.
Зокрема, про пошкодження об'єктів інфраструктури в Одеській області внаслідок ракетного обстрілу окупантів розповів в Telegram заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.
За його даними, в результаті ракетного удару РФ як мінімум одна людина госпіталізована.
"Одеська область. Внаслідок російської атаки пошкоджено два інфраструктурні об'єкти. Одна людина госпіталізована", - написав Тимошенко.
За його словами, рятувальники вже працюють на місці.
Атака ракет РФ на Україну
Як відомо, Росія завдала нового ракетного удару по Україні у понеділок, 5 грудня.
Про це речник Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.
"Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація-це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж запуски, за попередньою інформацією. Вже не тренування, ракети вже запущені", - сказав він.
Ракетний терор РФ
Нагадаємо, 23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети потрапили в об'єкти критичної інфраструктури в декількох областях. Всього було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також вони залишилися без тепло - і водопостачання.
Віталій Кличко підтвердив попадання в один з інфраструктурних об'єктів в столиці.
Пізніше стало відомо про те, що в результаті масованого ракетного удару РФ в Києві три людини загинули і шість постраждали.
Крім того, в середу, 23 листопада, через масовані Російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю призупинилися поставки води.
Читайте більше:
- Темп наступу ЗСУ на сході скоро збільшиться: в ISW заявили про наближення змін на фронті
- ЗСУ звільнять Лівобережжя Херсонщини, окупанти розуміють неминучість поразки - ОК Південь
- ЗСУ диктують ініціативу в Луганській області: знищують логістику і б'ють війська РФ