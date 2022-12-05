Збито понад 60 випущених окупантами ракет: у ЗСУ розкрили деталі роботи ППО

Російські окупанти завдали масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури України.

Сили ППО збили більшість ракет РФ / Facebook / pvkshid

В ході ракетного удару РФ Повітряні сили Збройних сил України відбили масовану атаку російських окупантів по Україні в понеділок, 5 грудня.

Українські захисники збили понад 60 з понад 70 випущених ракет. Про це повідомляється у Телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ в п'ятницю.

"5 грудня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Всього випущено понад 70 ракет... всього збито понад 60 ракет окупантів", - йдеться в повідомленні.

Які ракети РФ знищили сили ППО

За попередньою інформацією, пуски 38 крилатих ракет Х-101 / Х-555 здійснювалися окупантами з восьми літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспійського моря і Волгодонська Ростовської області.

Також противник завдав удару 22 крилатими ракетами типу "Калібр" з кораблів Чорноморського флоту.

Крім того, з акваторії Чорного моря Україну атакували дальні бомбардувальники Ту-22М3 трьома крилами ракетами Х-22, а також винищувачі Су-35 шістьма керованими авіаційними ракетами Х-59 і однієї Х-31П.

До відбиття повітряного нападу залучені зенітні ракетні підрозділи, авіація, мобільні вогневі групи Повітряних сил ЗСУ та інші складові Сил оборони.

Ракетна атака РФ

Як відомо, Росія завдала нового ракетного удару по Україні у понеділок, 5 грудня.

Про це речник Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

"Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація-це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж запуски, за попередньою інформацією. Вже не тренування, ракети вже запущені", - сказав він.

В результаті ракетного удару РФ по Україні в понеділок, 5 грудня, було пошкоджено два об'єкти інфраструктури.

Зокрема, про пошкодження об'єктів інфраструктури в Одеській області внаслідок ракетного обстрілу окупантів розповів у Telegram заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко.

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