Ракетна загроза зросла: скільки ракет Росія тримає напоготові в Чорному морі

Запуск ракети / Reuters , pixabay.com

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 5 ворожих носіїв крилатих ракета "Калібр", загальний залп - 32 ракети.

Як повідомляють у пресслужбі Військово-Морських Сил ЗСУ, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 6 ворожих кораблів і катерів.

В Середземне море РФ тримає 5 носіїв крилатих ракет "Калібр".

"За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Чорного моря - 34 судна, з них 13 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 34 судна, з них 14 суден рухалися з протоки Босфор", - йдеться в повідомленні.

Погрози Путіна застосувати ядерну зброю

Глава РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив у Росії мобілізацію і пригрозив світу застосуванням ядерної зброї в тому випадку, якщо, мовляв, з'явиться "загроза територіальній цілісності Російської держави". Москва має намір визнати результати фейкових "референдумів", які вона провела на окупованих територіях України.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін навряд чи ризикне задіяти ядерну зброю. Однак такого сценарію, на думку гаранта, виключати не можна.

"Ми не можемо заглянути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - зазначив Зеленський.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що якщо Путін хоча б на крок наблизиться до застосування ядерної зброї, світ дасть миттєву відповідь. Росію при подібному сценарії в короткостроковій перспективі чекає крах.

Читайте також: