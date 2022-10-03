Вночі РФ вдарила ракетами по Запоріжжю: є постраждалі

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У ніч на 3 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки загарбників постраждали люди.

"Ворог здійснив ракетний обстріл обласного центру", - повідомив в Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Він закликав громадян дотримуватися правил безпеки. У місті оголошена повітряна тривога, є ризик повторних ударів.

У свою чергу, спікер Запорізької міськради Анатолій Куртєв розповів, що внаслідок удару окупантів пошкоджена інфраструктура.

"На жаль, є постраждалі. Працюють всі відповідні служби", - додав він.

Близько половини сьомого ранку Куртєв повідомив про відбій тривоги і про те, що можна виходити з укриття.

Обстріл Запоріжжя

Вранці 30 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по околиці Запоріжжя тат влучили в громадянську гуманітарну колону. На місці обстрілу утворилася величезна воронка.

Внаслідок обстрілу 30 людей загинули (серед них двоє дітей) і 88 осіб постраждали. Зокрема, загинув один поліцейський і ще 27 отримали поранення.

Через цю трагедію голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух оголосив у регіоні 1 жовтня 2022 року днем жалоби.

Російські військові вдарили по цивільній гуманітарній колоні у Запоріжжі модернізованими ракетами С-300, які вибухають одразу при зіткненні з землею. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вважає, що робиться це для того, щоб під час обстрілів вбивати якомога більше людей.

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