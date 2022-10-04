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Київ обговорює зі США постачання ракет, які стріляють далі, ніж HIMARS - посол України

4 жовтня 2022, 13:24

Київ обговорює з США поставки ракет, які з радіусом дії вище, ніж у систем залпового вогню HIMARS, каже посол Оксана Маркарова.

ракета ATACMS, США
Київ обговорює з США поставки ракет далекобійних HIMARS - посол України / колаж фото Вікіпедія, Reuters

Влада України обговорює з владою США поставки ракет, які мають радіус дії вище, ніж у систем залпового вогню HIMARS. Про це посол України в США Оксана Маркарова заявила в ефірі американського телеканалу CNN.

"Ми завжди говорили, що нам потрібні озброєння з великим радіусом дії. Дискусії зараз йдуть", - сказала вона.

Відповідаючи на запитання ведучого, чи надасть Україна США право контролювати вибір цілей у разі поставок ракет з дальністю польоту більше ста кілометрів, Маркарова була дипломатична надміру.

"Ми завжди тісно працюємо з нашими партнерами. Наші міністри оборони і головнокомандувачі проводять регулярні бесіди. Обговорення йдуть також на базі Рамштайна. Так що я не думаю, що між нами є якесь непорозуміння",-каже вона.

Ракети ATACMS

Американський оперативно-тактичний ракетний комплекс з балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки М142 HIMARS і M270 MLRS. Різні модифікації ракети ATACMS мають дальність стрільби від 165 до 310 км.поки що Україна отримувала в HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км використовують для ударів по складах і штабах в тилу загарбників.

HIMARS для ЗСУ

Раніше керівник ОП Андрій Єрмак заявив про те, що досягнута домовленість з союзниками щодо передачі Україні 25-30 одиниць РСЗВ HIMARS і MLRS.

У той же час він підкреслив, що зараз саме логістика доставки ракет для РСЗВ є ключовим питанням.

Раніше експерт пояснив, за якої умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км. Саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

Інші новини:

ракета Оксана Маркарова війна Росії та України HIMARS
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