Україні не дають засоби ППО, які здатні перехоплювати ядерні ракети - Гончар

США і Великобританія мають засоби для перехоплення ядерних ракет / колаж фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Україні не дають засоби протиповітряної оборони, які здатні перехоплювати ядерні ракети. США і Великобританія можуть "ловити" такі ракети. Про це в інтерв'ю Главреду розповів президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар.

Так, наприклад, у США є зенітний ракетний комплекс Patriot. Однак процес передачі подібного озброєння досить складний, адже в першу чергу ці системи ППО стосуються не української території.

"Оперативно нам ніхто нічого не надасть, тому що це досить складні системи і потрібен час на їх освоєння, та й без американського персоналу вони не зможуть бути ефективно використані", - сказав Михайло Гончар.

Експерт переконаний, якщо Путін захоче застосувати ядерну зброю, то наслідки для Росії будуть гіршими, ніж він собі їх уявляє. При чому ці наслідки буде нести комплексний характер.

"Я цього не виключаю, тому що зробити операцію з підриву трубопроводу, нехай там і невелика глибина, тому що Балтійське море - це не Чорне море, під силу силам спецоперацій лише кількох країн. Або ж це може бути глибоке кіберпроникнення в систему управління газопроводом для того, щоб пограти з тиском і викликати таку аварію", - сказав Гончар.

Ядерний шантаж РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, в ході якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі і готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, пригрозив світу ядерною зброєю.

"Росія також має в своєму розпорядженні різні системи ураження і по окремих компонентах більш сучасні, ніж у країн НАТО. При загрозі своїй територіальній цілісності Росія використовує всі наявні засоби, це не блеф", - сказав глава Кремля.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не думає, що російський диктатор Володимир Путін блефує, коли вдається до загрозам ядерною зброєю.Зеленський зазначив, що світ повинен тиснути на Путіна і не дозволяти продовження його ядерних загроз.

"Можливо, вчора це був блеф. Зараз це може бути реальністю", – сказав глава держави в інтерв'ю CBS News.

26 вересня прес-секретар Адміністрації президента США Карін Жан-П'єр заявила, що на даний момент Вашингтон не бачить жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерна зброя, але до погроз російського диктатора Володимира Путіна ставиться вкрай серйозно.

Заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв вибухнув новими ядерними погрозами. За його словами, РФ може застосувати ядерну зброю при нападі на її територію або її союзників.

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