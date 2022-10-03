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Далекобійні ракети для HIMARS: Україна зробила США несподівану пропозицію

3 жовтня 2022, 21:39

Українська влада пропонує США повну і постійну інформацію про список потенційних російських цілей.

HIMARS
РСЗВ HIMARS на службі ЗСУ / The Washington Post/Anastasia Vlasova

Україна запропонувала Сполученим Штатам узгоджувати потенційні цілі в разі передачі ЗСУ далекобійних ракет ATACMS для РСЗВ HIMARS.

Про нову пропозицію української сторони йдеться в матеріалі CNN.

Пояснюється, що українська влада тепер пропонує США повну і постійну інформацію про список потенційних російських цілей.

Зазначається, що прозорість по суті дає США "право вето" на дії України щодо окремих видів озброєнь від союзників і призначена для того, щоб переконати Вашингтон у тому, що надання далекобійних ракет не призведе до ударів по території РФ, чого побоюються США.

Ракети ATACMS

Американський оперативно-тактичний ракетний комплекс з балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки М142 HIMARS і M270 MLRS. Різні модифікації ракети ATACMS мають дальність стрільби від 165 до 310 км.поки що Україна отримувала в HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км використовують для ударів по складах і штабах в тилу загарбників.

HIMARS для ЗСУ

Раніше глава ОП Андрій Єрмак заявив про те, що досягнута домовленість з союзниками щодо передачі Україні 25-30 одиниць РСЗВ HIMARS і MLRS.

У той же час він підкреслив, що зараз саме логістика доставки ракет для РСЗВ є ключовим питанням.

Як відомо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, за якої умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км.саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

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