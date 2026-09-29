Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Рада може перейти на нічну роботу через тривоги: нардеп розкрив можливий сценарій

Віталій Кірсанов
29 вересня 2026, 00:15
google news Підпишіться
на нас в Google
Військовий стан вимагає адаптувати роботу Ради до ситуації з безпекою у столиці.
Верховна Рада може перейти на нічний режим роботи через тривоги
Верховна Рада може перейти на нічний режим роботи через тривоги / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

  • Верховна Рада може проводити пленарні засідання вночі
  • Одним із варіантів може стати робота в проміжках між повітряними тривогами

Верховна Рада може змінити звичний графік роботи та проводити пленарні засідання вночі, якщо тривалі повітряні тривоги заважатимуть депутатам повноцінно працювати вдень. Такий сценарій в ефірі "Вечір.LIVE" озвучив народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Козир.

За його словами, керівництво парламенту та народні депутати зараз шукають варіанти, які дозволять забезпечити безперервність законотворчої роботи в умовах постійної загрози повітряних атак. Військовий стан вимагає адаптувати роботу Ради до ситуації з безпекою в столиці.

відео дня

Козир зазначив, що одним із варіантів може стати робота в проміжках між повітряними тривогами. Якщо вдень через обстріли та тривалі сигнали тривоги депутати не зможуть провести повноцінне засідання, частину роботи можна перенести на інший час.

"У нас же немає цілодобової тривоги. Є перерви по 2–3 години. Тому будемо збиратися на 2–3 години цілодобово, якщо цього вимагатиме ситуація", - пояснив нардеп.

За словами Козиря, у парламенті вже розробляють механізм дій на випадок, якщо виникне необхідність працювати таким чином.

При цьому заява депутата про можливу цілодобову роботу не означає, що Верховна Рада вже ухвалила рішення регулярно проводити нічні засідання. Йдеться про сценарій, який розглядається на випадок тривалих повітряних тривог.

Як Рада працює під час повітряних тривог

Робота Верховної Ради регулярно коригується з урахуванням ситуації з безпекою в Києві. У разі оголошення повітряної тривоги пленарне засідання призупиняється, а депутати та співробітники апарату повинні перейти в укриття.

Водночас парламент уже підготував умови, що дозволяють продовжувати роботу безпосередньо в укритті.

Про це 28 вересня заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. За його словами, у парламентському укритті створено необхідні умови не лише для перебування під час атаки, а й для повноцінної роботи народних депутатів.

"Ми маємо зробити все для того, щоб за адресою вулиця Михайла Грушевського, 5 ми могли не просто під час атак або повітряних тривог спускатися в укриття, як це робить усе населення України, а й працювати в укритті", - сказав Стефанчук під час брифінгу.

Спікер також повідомив, що в укритті передбачена можливість голосування.

"Український парламент створив усі умови для того, щоб депутати могли там працювати. Ми забезпечили належні умови для голосування. Шановні журналісти, ви були там, ви пробували голосувати. Я думаю, що ви підтвердите, наскільки це сучасно, зручно і не викликає жодних питань", - зазначив Стефанчук.

Таким чином, парламент розглядає одразу кілька варіантів, що дозволяють не зупиняти законодавчий процес під час повітряних тривог: роботу безпосередньо в укритті та, за необхідності, зміну графіку засідань із перенесенням частини роботи на нічний час.

Рівні повітряних тривог
Рівні повітряних тривог / Інфографіка: Главред

Як довго триватимуть постійні удари по Києву - коментар експерта

Росія може ще 2–3 тижні підтримувати інтенсивні атаки безпілотниками на Київ та область, після чого темп ударів, ймовірно, почне знижуватися. Військовий оглядач пов’язує це з очікуваними відповідними діями України. Про це повідомив військовий оглядач Олексій Гетьман в ефірі "Ранок.LIVE".

Останніми днями російські війська майже безперервно запускають дрони по столиці та Київській області. За словами Гетьмана, такий режим не може тривати нескінченно.

"Це нова реальність, до неї треба звикати. Але вона не триватиме нескінченно і закінчиться через 2–3 тижні. Чому? Тому що послідують наші потужні заходи у відповідь", - підкреслив Гетьман.

На думку оглядача, подальший розвиток ситуації значною мірою залежатиме від того, наскільки відчутною буде українська відповідь. Він вважає, що саме демонстрація здатності завдавати супротивнику порівнянної або більшої шкоди може вплинути на його подальші рішення.

"Єдиний спосіб змусити ворога припинити дронний терор - це демонструвати силу, вживати симетричних заходів у відповідь і навіть більше. У такому разі у РФ зникне бажання обстрілювати Київ та область безпілотниками протягом усього дня", - зазначив Гетман.

Робота під час повітряних тривог - головне

Як раніше повідомляв Главред, в Україні запровадили два рівні повітряної тривоги, які визначають порядок роботи бізнесу, установ і транспорту залежно від характеру загрози. Жовтий рівень застосовується під час атак дронів, а червоний - у разі загрози ракетного або комбінованого удару.

Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів в Україні залежно від рівня повітряної загрози. Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький. Він наголосив, що за жовтого рівня загрози потяги курсуватимуть за розкладом, відбуватиметься посадка та висадка пасажирів. Водночас при червоному рівні - посадка пасажирів та відправлення поїздів будуть призупинятися, а людей відводитимуть до укриттів.

Кабінет міністрів України затвердив нові правила роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози.

Читайте також:

Про особу: Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук - український правознавець і політик, державний діяч, голова Верховної Ради України IX скликання з 8 жовтня 2021 року. У 2019–2021 роках - радник Президента України, перший заступник голови Верховної Ради України (29 травня 2019 - 7 жовтня 2021), представник президента у Верховній Раді (21 травня 2019 - 7 жовтня 2021). Доктор юридичних наук та заслужений діяч науки і техніки України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Києва Верховна Рада тривога Слуга народу Руслан Стефанчук атака дронів ракетна атака на Києв
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Рада може перейти на нічну роботу через тривоги: нардеп розкрив можливий сценарій

Рада може перейти на нічну роботу через тривоги: нардеп розкрив можливий сценарій

00:15Україна
РФ закриває небо над "Капустиним Яром": чи є загроза удару "Орешніком"

РФ закриває небо над "Капустиним Яром": чи є загроза удару "Орешніком"

23:53Війна
Росія вже почала додаткову мобілізацію: у ГУР розповіли, кого набирають

Росія вже почала додаткову мобілізацію: у ГУР розповіли, кого набирають

21:56Війна
Реклама

Популярне

Більше
Дочка Лорак здивувала своєю неграмотністю: не змогла написати найпростіше

Дочка Лорак здивувала своєю неграмотністю: не змогла написати найпростіше

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні велосипедиста за 39 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні велосипедиста за 39 с

Шанс, який не можна проґавити: три знаки зодіаку зловлять удачу за хвіст

Шанс, який не можна проґавити: три знаки зодіаку зловлять удачу за хвіст

Експерти закликали натирати лимоном підвіконня у жовтні - для чого

Експерти закликали натирати лимоном підвіконня у жовтні - для чого

Гороскоп Таро на завтра, 29 вересня: Дівам — говорити, Близнюкам — вирішувати

Гороскоп Таро на завтра, 29 вересня: Дівам — говорити, Близнюкам — вирішувати

Останні новини

00:44

Ґрунт стане пухким і родючим: що посіяти на порожніх грядках восени

00:15

Рада може перейти на нічну роботу через тривоги: нардеп розкрив можливий сценарій

28 вересня, понеділок
23:53

РФ закриває небо над "Капустиним Яром": чи є загроза удару "Орешніком"

23:39

Названо три місяці народження людей із найчистішим серцем

23:01

Долар може подорожчати до 46 гривень: відомо, коли курс піде угору

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
22:53

The New York Times обрала 100 найкращих серіалів XXI століттяВідео

22:11

Дочка Брюса Вілліса показала нове фото з батьком: як зараз виглядає актор

22:04

"Час рухатися далі": керівник ЦПД при РНБО Коваленко йде з посади

21:56

Росія вже почала додаткову мобілізацію: у ГУР розповіли, кого набирають

Реклама
21:37

Миші більше не полізуть у дім: який засіб змусить їх триматися подаліВідео

21:33

"Крізь біль": дочка Степана Гіги показала кадри останнього концерту батька

20:47

Чому восени варто посипати доріжки в саду пральним порошком: хитрий трюк

20:45

Росія готує новий удар балістикою - які цілі визначив ворог для атаки

20:19

ЗСУ ведуть бої на території Курської області РФ: генерал пояснив, що відбувається

20:19

Кабмін перейшов у режим економії через затримку допомоги: які витрати відкладуть

19:49

Газон навесні швидше почне рости: коли зробити останнє косіння в роціВідео

19:40

"Шахед" впав поблизу кордону з Польщею, пошкоджено пункт пропуску – що відомо

19:30

Багатий врожай і величезні головки часнику: що зробити за 2 тижні до посадкиВідео

19:17

"Має заплатити ціну": у Кремлі зробили цинічну заяву про удари по Україні

19:10

США та Росія домовилися щодо небезпечної зброї: Невзлін розкрив подробиціПогляд

Реклама
18:53

Британія на межі розколу: як можливий розпад країни вплине на НАТО

18:48

Реактивні "Шахеди" почали збивати: Мадяр розповів, чим Україна відповіла на загрозу

18:32

Долар, євро та злотий пішли в круте піке: новий курс валют на 29 вересня

18:17

Експерти закликали натирати лимоном підвіконня у жовтні - для чогоВідео

17:57

"Тривога нон-стоп": поряд з будинком Наталки Карпи у Києві стався "приліт"

17:29

Квасолю більше не доведеться замочувати: як зварити її всього за годину

16:59

"Страшна аварія": українська актриса потрапила в ДТП у Києві

16:50

Нові деталі удару РФ по Академії наук у Києві: поранено екссекретаря РНБО, є загиблаФото

16:32

"Росіяни проспали удар і здаються в полон": фронт під Лиманом посипався, що відомоФотоВідео

16:29

Що краще для пюре – молоко чи вершки: шеф-кухарі дали неочікувану відповідь

16:13

Кому 29 вересня слід молитися за здоров’я та душевну стійкість: яке церковне свято

15:26

Пориви вітру до 20 м/с: в Україні погіршиться погода, що буде з температурою

15:21

Навіщо насправді білять стовбури дерев восени: причина не лише в захисті від шкідників

14:40

Росія атакувала Національну академію наук України - Зеленський пригрозив відповіддю

14:15

Борщ насправді "насипають" чи "наливають": як правильно сказати українською

13:56

Люди вилазять з вікон, щоб не згоріти: РФ атакувала центр Києва, перші деталіФото

13:52

Росія завдала смертельного удару по Дніпру: є загиблі, багато пораненихФото

13:35

Яким буде тариф на газ під час опалювального сезону: українцям назвали ціну

13:04

З 1 жовтня в усіх кінотеатрах стартує прокат біографічної пригодницької драми "Довженко. Перший погляд"

12:48

Джеджула показав усіх своїх дітей від різних шлюбів разом

Реклама
12:46

Пліснява зникне назавжди: чим треба обробити стіни і поверхні

12:37

Україна та ще 3 країни можуть отримати чіткий план вступу до ЄС: що готують у Брюсселі

12:13

"Ліки від смутку": Марко Сердинський переміг у шоу "Україна має талант"Відео

12:12

Окупанти вивели свої сили з Харківщини, прикриваючись дітьми і літніми людьми

11:55

"Він чіплявся": чоловік Лорак накинувся на Путіна

11:41

РФ готує новий фронт у Європі: що відбувається в НАТО і до чого готується Захід

11:38

"Чан із киплячою смолою": журналістка з РФ побажала Соседову горіти в пеклі

11:24

"Легко не буде точно": кому з українців влада радить виїхати з міст до зими

11:22

Принц Гаррі розповів, як навчаються його діти після зміни школи

11:18

Сотні полонених окупантів і звільнені села: нові деталі операції "Вівальді"

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ЖитомираНовини ПолтавиНовини ОдесиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти