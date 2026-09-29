Рада може перейти на нічну роботу через тривоги: нардеп розкрив можливий сценарій

Військовий стан вимагає адаптувати роботу Ради до ситуації з безпекою у столиці.

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Верховна Рада може перейти на нічний режим роботи через тривоги / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

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Верховна Рада може проводити пленарні засідання вночі

Одним із варіантів може стати робота в проміжках між повітряними тривогами

Верховна Рада може змінити звичний графік роботи та проводити пленарні засідання вночі, якщо тривалі повітряні тривоги заважатимуть депутатам повноцінно працювати вдень. Такий сценарій в ефірі "Вечір.LIVE" озвучив народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Козир.

За його словами, керівництво парламенту та народні депутати зараз шукають варіанти, які дозволять забезпечити безперервність законотворчої роботи в умовах постійної загрози повітряних атак. Військовий стан вимагає адаптувати роботу Ради до ситуації з безпекою в столиці.

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Козир зазначив, що одним із варіантів може стати робота в проміжках між повітряними тривогами. Якщо вдень через обстріли та тривалі сигнали тривоги депутати не зможуть провести повноцінне засідання, частину роботи можна перенести на інший час.

"У нас же немає цілодобової тривоги. Є перерви по 2–3 години. Тому будемо збиратися на 2–3 години цілодобово, якщо цього вимагатиме ситуація", - пояснив нардеп.

За словами Козиря, у парламенті вже розробляють механізм дій на випадок, якщо виникне необхідність працювати таким чином.

При цьому заява депутата про можливу цілодобову роботу не означає, що Верховна Рада вже ухвалила рішення регулярно проводити нічні засідання. Йдеться про сценарій, який розглядається на випадок тривалих повітряних тривог.

Як Рада працює під час повітряних тривог

Робота Верховної Ради регулярно коригується з урахуванням ситуації з безпекою в Києві. У разі оголошення повітряної тривоги пленарне засідання призупиняється, а депутати та співробітники апарату повинні перейти в укриття.

Водночас парламент уже підготував умови, що дозволяють продовжувати роботу безпосередньо в укритті.

Про це 28 вересня заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. За його словами, у парламентському укритті створено необхідні умови не лише для перебування під час атаки, а й для повноцінної роботи народних депутатів.

"Ми маємо зробити все для того, щоб за адресою вулиця Михайла Грушевського, 5 ми могли не просто під час атак або повітряних тривог спускатися в укриття, як це робить усе населення України, а й працювати в укритті", - сказав Стефанчук під час брифінгу.

Спікер також повідомив, що в укритті передбачена можливість голосування.

"Український парламент створив усі умови для того, щоб депутати могли там працювати. Ми забезпечили належні умови для голосування. Шановні журналісти, ви були там, ви пробували голосувати. Я думаю, що ви підтвердите, наскільки це сучасно, зручно і не викликає жодних питань", - зазначив Стефанчук.

Таким чином, парламент розглядає одразу кілька варіантів, що дозволяють не зупиняти законодавчий процес під час повітряних тривог: роботу безпосередньо в укритті та, за необхідності, зміну графіку засідань із перенесенням частини роботи на нічний час.

Рівні повітряних тривог / Інфографіка: Главред

Як довго триватимуть постійні удари по Києву - коментар експерта

Росія може ще 2–3 тижні підтримувати інтенсивні атаки безпілотниками на Київ та область, після чого темп ударів, ймовірно, почне знижуватися. Військовий оглядач пов’язує це з очікуваними відповідними діями України. Про це повідомив військовий оглядач Олексій Гетьман в ефірі "Ранок.LIVE".

Останніми днями російські війська майже безперервно запускають дрони по столиці та Київській області. За словами Гетьмана, такий режим не може тривати нескінченно.

"Це нова реальність, до неї треба звикати. Але вона не триватиме нескінченно і закінчиться через 2–3 тижні. Чому? Тому що послідують наші потужні заходи у відповідь", - підкреслив Гетьман.

На думку оглядача, подальший розвиток ситуації значною мірою залежатиме від того, наскільки відчутною буде українська відповідь. Він вважає, що саме демонстрація здатності завдавати супротивнику порівнянної або більшої шкоди може вплинути на його подальші рішення.

"Єдиний спосіб змусити ворога припинити дронний терор - це демонструвати силу, вживати симетричних заходів у відповідь і навіть більше. У такому разі у РФ зникне бажання обстрілювати Київ та область безпілотниками протягом усього дня", - зазначив Гетман.

Робота під час повітряних тривог - головне

Як раніше повідомляв Главред, в Україні запровадили два рівні повітряної тривоги, які визначають порядок роботи бізнесу, установ і транспорту залежно від характеру загрози. Жовтий рівень застосовується під час атак дронів, а червоний - у разі загрози ракетного або комбінованого удару.

Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів в Україні залежно від рівня повітряної загрози. Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький. Він наголосив, що за жовтого рівня загрози потяги курсуватимуть за розкладом, відбуватиметься посадка та висадка пасажирів. Водночас при червоному рівні - посадка пасажирів та відправлення поїздів будуть призупинятися, а людей відводитимуть до укриттів.

Кабінет міністрів України затвердив нові правила роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози.

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Про особу: Руслан Стефанчук Руслан Стефанчук - український правознавець і політик, державний діяч, голова Верховної Ради України IX скликання з 8 жовтня 2021 року. У 2019–2021 роках - радник Президента України, перший заступник голови Верховної Ради України (29 травня 2019 - 7 жовтня 2021), представник президента у Верховній Раді (21 травня 2019 - 7 жовтня 2021). Доктор юридичних наук та заслужений діяч науки і техніки України, пише Вікіпедія.

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