Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

В Україні з'явились рівні повітряних тривог: як вони працюватимуть і що зміниться

Юрій Берендій
3 вересня 2026, 22:52
google news Підпишіться
на нас в Google
Повітряні тривоги в Україні матимуть два рівні. Під час дронової загрози бізнес зможе працювати, а за ракетної - роботу доведеться зупинити.
В Україні з'явились рівні повітряних тривог: як вони працюватимуть і що зміниться
Рівні повітряних тривог в Україні - як працюватиме нова система / Колаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

  • Сирени розділять за рівнем ракетної та дронової загрози
  • Бізнес отримає три місяці на облаштування укриттів
  • Комендантську годину в Києві можуть скоротити

В Україні запровадять два рівні повітряної тривоги, які визначатимуть порядок роботи бізнесу, установ і транспорту залежно від характеру загрози. Жовтий рівень застосовуватимуть під час атак дронів, а червоний - у разі загрози ракетного або комбінованого удару. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

відео дня

Нова система має дозволити частині економіки продовжувати роботу під час меншої за рівнем небезпеки, водночас посилюючи обмеження при загрозі ракетного удару. Для бізнесу ключовою умовою стане наявність доступного укриття для працівників і відвідувачів.

"Жовтий рівень – це загроза атаки дронів. Сирена триватиме 30 секунд. Червоний рівень – це підвищена небезпека через загрозу ракетного та/або комбінованого удару. Сигнал повітряної тривоги лунатиме одну хвилину", - повідомив Корецький.

За словами прем’єра, за жовтого рівня підприємства зможуть працювати, якщо виконуватимуть встановлені вимоги безпеки. Заклади, де немає необхідної інфраструктури для захисту людей, матимуть перехідний період.

"Має бути доступ до тимчасового або постійного укриття для персоналу та відвідувачів. Там, де укриттів немає, уряд дає три місяці на їх облаштування. Всі заклади мають бути промарковані, щоб інформувати людей про наявність або відсутність укриття або безпечного простору", - наголосив Корецький.

Для шкіл і дитячих садків правила залишаться без змін. Під час сигналу тривоги діти та працівники мають перейти до укриття.

Найжорсткіші обмеження діятимуть за червоного рівня. У цей момент роботу припинятимуть як підприємства, так і установи, а люди повинні будуть перейти до найближчого укриття.

"На червоному рівні всі, без виключення, і бізнес, і всі установи зупиняють роботу. Люди мають негайно перейти в найближче укриття", - заявив прем’єр-міністр.

Окремо уряд планує змінити порядок сповіщення про завершення небезпеки. Повторний звуковий сигнал про відбій тривоги хочуть прибрати, а актуальний статус пропонують перевіряти через офіційні застосунки та інші сервіси оповіщення.

Уряд також працює над окремим державним застосунком, який має передавати інформацію про повітряні загрози, рух дронів і ракет із єдиного офіційного джерела.

Зміни торкнуться і пересування містами під час атак. Для Києва уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу метро за жовтого рівня та за потреби збільшувати кількість наземного транспорту.

"Уряд рекомендує міській владі у разі встановлення жовтого рівня загрози забезпечити роботу метрополітену в повному обсязі. За потреби також збільшувати кількість наземного громадського транспорту, щоб люди могли пересуватися містом, доїжджати до станцій метро", - зазначив Корецький.

Комендантську годину також пропонують адаптувати до потреб міст і бізнесу. Зокрема, у Києві планують дозволити транзитний рух вантажного транспорту та перевезення пасажирів від і до вокзалів.

Місцевій владі рекомендують скоригувати часові межі обмежень. Як приклад уряд називає режим із 01:00 до 05:00.

Ще одним напрямком стане розширення мережі мобільних укриттів. Місцеві органи влади разом із бізнесом мають пришвидшити їх встановлення та облаштування для захисту людей від уламків.

"Ми не дамо Росії зупинити нашу економіку, державу і звичне життя людей", - заявив Корецький.

Скільки триватимуть постійні удари по Києву - коментар експерта

Росія може ще 2-3 тижні підтримувати інтенсивні атаки безпілотниками по Києву та області, після чого темп ударів, імовірно, почне знижуватися. Військовий оглядач пов'язує це з очікуваними діями України у відповідь. Про це повідомив військовий оглядач Олексій Гетьман в етері Ранок.LIVE.

За останні дні російські війська майже безперервно запускають дрони по столиці та Київській області. За словами Гетьмана, такий режим не може зберігатися необмежений час.

"Це нова реальність, до неї треба звикати. Але вона не буде продовжуватися безкінечно і вона закінчиться за 2-3 тижні. Чому? Тому що будуть наші потужні дії у відповідь", - наголосив Гетьман.

На думку оглядача, подальший розвиток ситуації значною мірою залежатиме від того, наскільки відчутною буде українська відповідь. Він вважає, що саме демонстрація спроможності завдавати противнику співмірної або сильнішої шкоди може вплинути на його подальші рішення.

"Єдиний спосіб примусити ворога зупинити дроновий терор - це показувати силу, робити щось симетричне і навіть більше. В такому випадку в РФ зникне бажання обстрілювати Київ та область безпілотниками протягом усього дня", - зазначив Гетьман.

В Україні з'явились рівні повітряних тривог: як вони працюватимуть і що зміниться
Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Путін заявив про вказівку завдавати масованих ударів по енергетиці України. Путін також повідомив, що переговори щодо України фактично заморожені і що будь-які військові об'єкти в Україні вважаються легітимними цілями для РФ.

Володимир Зеленський повідомив про прискорення робіт з протидії реактивним дронам та посилення оборонної промисловості. За словами президента, в Україні вже є виробники, прототипи розроблені і триває робота для доведення нової зброї до необхідного рівня ефективності.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання у 9-поверховий житловий будинок у Голосіївському районі Києва. Мер поінформував, що сталася пожежа на четвертому-дев'ятому поверхах і на місце прямують екстрені служби. Із будинку евакуювали 15 людей.

Читайте також:

Про персону: Сергій Корецький

Сергій Корецький - український підприємець та менеджер у нафтогазовій галузі. Прем'єр-міністр України з 16 липня 2026 року. Директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" (з листопада 2022 до 13 травня 2025), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Києва війна в Україні тривога новини України Сергій Корецький
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україні з'явились рівні повітряних тривог: як вони працюватимуть і що зміниться

В Україні з'явились рівні повітряних тривог: як вони працюватимуть і що зміниться

22:52Війна
Представники Трампа відвідають Київ та Москву: Зеленський розкрив деталі

Представники Трампа відвідають Київ та Москву: Зеленський розкрив деталі

21:07Україна
У Києві горить 9-поверхівка після російського удару: перші деталі

У Києві горить 9-поверхівка після російського удару: перші деталі

19:29Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка на вулиці за 48 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка на вулиці за 48 с

Чотири місяці народження, які пов'язують із особливою мудрістю та сильною інтуїцією

Чотири місяці народження, які пов'язують із особливою мудрістю та сильною інтуїцією

Лавров висунув новий ультиматум щодо України: чого хоче Кремль в обмін на мир

Лавров висунув новий ультиматум щодо України: чого хоче Кремль в обмін на мир

Тест на уважність: потрібно знайти число 58 серед 56 за 7 секунд

Тест на уважність: потрібно знайти число 58 серед 56 за 7 секунд

"Молюсь": переможниця "Холостяка" Бєлень показала важливу подію для родини

"Молюсь": переможниця "Холостяка" Бєлень показала важливу подію для родини

Останні новини

00:00

"Потрібно бити та бити": експерт про ризик знищення РФ мостів у Києві

03 вересня, четвер
23:21

Гроші самі йдуть до них: названо найбагатші знаки зодіаку

23:04

Плита засяє як нова: геніальний трюк з оцтом та апельсиновою цедроюВідео

22:52

В Україні з'явились рівні повітряних тривог: як вони працюватимуть і що зміниться

22:42

Російський актор добровільно пішов вбивати українців

Київ у багатогодинних тривогах: як нова тактика РФ може завдати удару по економіці УкраїниКиїв у багатогодинних тривогах: як нова тактика РФ може завдати удару по економіці України
22:17

Бабусин спосіб для душової кабіни: як позбутися вапняного нальотуВідео

21:57

Багато влучань, робота зупинена: деталі прильотів по об’єктах "Нафтогазу"

21:09

Для чого поляки обв'язують терку пергаментом: дивне, але геніальне рішенняВідео

21:07

Представники Трампа відвідають Київ та Москву: Зеленський розкрив деталіВідео

Реклама
21:01

Про простий трюк зі зливом знають не всі: розкрито секрет із пластиковою пляшкоюВідео

20:06

Гарячим обідом і не пахне: у Чернівцях скандал через шкільне харчування

20:05

Прощальний бій Усика: де і з ким українець може завершити кар'єру

19:29

У Києві горить 9-поверхівка після російського удару: перші деталі

19:14

Кубинець феєрично виконав пісню Віктора Павліка на шоу "Україна має талант": зал встав

19:12

Чому 4 вересня не варто вступати в суперечки з сусідами: яке церковне свято

19:10

Путін видав себе заявою щодо Сум: Тишкевич розкрив плани КремляПогляд

19:05

Порошок більше не потрібен: розкрито несподівано простий спосіб пранняВідео

19:03

1+1 media відзначила партнерів на щорічній церемонії Pluses Partners Awards 2026

18:56

Гральний бізнес з російським слідом: журналісти показали як "Даймонд Пей" вивела з України мільярди

18:55

Добре наодинці з собою: люди з чотирма датами особливо цінують свободу

Реклама
18:51

В Києві різко підняли тарифи на воду - скільки доведеться платити і коли

18:43

Рушники миттєво стануть як нові: простий домашній секрет без хіміїВідео

18:30

Дівчина купила куртку в секонд-хенді й знайшла в кишені те, що її здивувалоВідео

18:30

РФ заявила про оточення Сил оборони під Вовчанськом: в ЗСУ вперше відреагували

18:11

"Клацання сталося": Каменських розповіла про зміни в образі свого життя

18:06

Досвідчені господині посипають віник сіллю перед сном: для чого

17:56

Чи потрібно українцям запастись продуктами на місяць вперед - в уряді зробили заяву

17:52

"Мандрівник у часі" показав Землю у 2028 році: куди зникли люди

17:37

"Спочивай з миром": Меган Маркл зробила заяву після важкої втрати

17:36

"Заборонений простір": що насправді означає слово "гарем" та чому фільми обманюютьВідео

17:33

У РФ розстріляли генерала ВКС РФ, який наказав бити по "Охматдиту" - росЗМІ

17:25

Лілії віддячать пишним цвітінням: що обовʼязково потрібно зробити у вересні

17:15

Берлін готує масштабну відповідь Москві: ЗМІ розкрили роль України

17:07

Нова дівчина Цимбалюка пройшлася по учасницям "Холостяка": "Прийшли за славою"

17:02

Старий гараж приносить тисячі доларів: дівчина знайшла вигідне рішення

16:45

Як сказати українською "ізвєсть": більшість досі говорить неправильно

16:36

Стиліст розповіла, як носити літній одяг восени: 5 модних лайфхаківВідео

16:29

У Києві прогриміли потужні вибухи: РФ атакує місто реактивними дронами, що відомо

16:27

Як сказати українською "заблуждєніє": є кілька влучних варіантів

16:20

Як Україна буде протидіяти реактивним дронам РФ - Зеленський анонсував відповідь

Реклама
16:17

"Слідкуйте за новинами": Сибіга натякнув на активізацію мирного процесу

16:01

Прорив на кілометри: ЗСУ зачистили велику ділянку фронту на Харківщині

15:52

Чи може Україна закрити небо над Росією: названо єдиний сценарій і терміни

15:51

Значно підросли: як зараз виглядають п’ятірнята з Одеси

15:50

Дівчина показала, як позбутися нальоту за 3 хвилини: знадобиться лише одна річВідео

15:49

"Молюсь": переможниця "Холостяка" Бєлень показала важливу подію для родиниВідео

15:42

Долар і євро раптово полетіли вгору: зʼявився новий курс валют на 4 вересня

15:41

Україна уразила судно забезпечення NEFRIT в тилу РФ - ВМС

15:25

100-річна жінка щовечора їсть одну й ту саму вечерю: допомагає не старітиВідео

15:22

Плодові мушки зникнуть з кухні миттєво: шеф-кухар розкрив простий домашній трюк

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти