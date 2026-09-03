В Україні з'явились рівні повітряних тривог: як вони працюватимуть і що зміниться

Повітряні тривоги в Україні матимуть два рівні. Під час дронової загрози бізнес зможе працювати, а за ракетної - роботу доведеться зупинити.

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Рівні повітряних тривог в Україні - як працюватиме нова система / Колаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Сирени розділять за рівнем ракетної та дронової загрози

Бізнес отримає три місяці на облаштування укриттів

Комендантську годину в Києві можуть скоротити

В Україні запровадять два рівні повітряної тривоги, які визначатимуть порядок роботи бізнесу, установ і транспорту залежно від характеру загрози. Жовтий рівень застосовуватимуть під час атак дронів, а червоний - у разі загрози ракетного або комбінованого удару. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

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Нова система має дозволити частині економіки продовжувати роботу під час меншої за рівнем небезпеки, водночас посилюючи обмеження при загрозі ракетного удару. Для бізнесу ключовою умовою стане наявність доступного укриття для працівників і відвідувачів.

"Жовтий рівень – це загроза атаки дронів. Сирена триватиме 30 секунд. Червоний рівень – це підвищена небезпека через загрозу ракетного та/або комбінованого удару. Сигнал повітряної тривоги лунатиме одну хвилину", - повідомив Корецький.

За словами прем’єра, за жовтого рівня підприємства зможуть працювати, якщо виконуватимуть встановлені вимоги безпеки. Заклади, де немає необхідної інфраструктури для захисту людей, матимуть перехідний період.

"Має бути доступ до тимчасового або постійного укриття для персоналу та відвідувачів. Там, де укриттів немає, уряд дає три місяці на їх облаштування. Всі заклади мають бути промарковані, щоб інформувати людей про наявність або відсутність укриття або безпечного простору", - наголосив Корецький.

Для шкіл і дитячих садків правила залишаться без змін. Під час сигналу тривоги діти та працівники мають перейти до укриття.

Найжорсткіші обмеження діятимуть за червоного рівня. У цей момент роботу припинятимуть як підприємства, так і установи, а люди повинні будуть перейти до найближчого укриття.

"На червоному рівні всі, без виключення, і бізнес, і всі установи зупиняють роботу. Люди мають негайно перейти в найближче укриття", - заявив прем’єр-міністр.

Окремо уряд планує змінити порядок сповіщення про завершення небезпеки. Повторний звуковий сигнал про відбій тривоги хочуть прибрати, а актуальний статус пропонують перевіряти через офіційні застосунки та інші сервіси оповіщення.

Уряд також працює над окремим державним застосунком, який має передавати інформацію про повітряні загрози, рух дронів і ракет із єдиного офіційного джерела.

Зміни торкнуться і пересування містами під час атак. Для Києва уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу метро за жовтого рівня та за потреби збільшувати кількість наземного транспорту.

"Уряд рекомендує міській владі у разі встановлення жовтого рівня загрози забезпечити роботу метрополітену в повному обсязі. За потреби також збільшувати кількість наземного громадського транспорту, щоб люди могли пересуватися містом, доїжджати до станцій метро", - зазначив Корецький.

Комендантську годину також пропонують адаптувати до потреб міст і бізнесу. Зокрема, у Києві планують дозволити транзитний рух вантажного транспорту та перевезення пасажирів від і до вокзалів.

Місцевій владі рекомендують скоригувати часові межі обмежень. Як приклад уряд називає режим із 01:00 до 05:00.

Ще одним напрямком стане розширення мережі мобільних укриттів. Місцеві органи влади разом із бізнесом мають пришвидшити їх встановлення та облаштування для захисту людей від уламків.

"Ми не дамо Росії зупинити нашу економіку, державу і звичне життя людей", - заявив Корецький.

Скільки триватимуть постійні удари по Києву - коментар експерта

Росія може ще 2-3 тижні підтримувати інтенсивні атаки безпілотниками по Києву та області, після чого темп ударів, імовірно, почне знижуватися. Військовий оглядач пов'язує це з очікуваними діями України у відповідь. Про це повідомив військовий оглядач Олексій Гетьман в етері Ранок.LIVE.

За останні дні російські війська майже безперервно запускають дрони по столиці та Київській області. За словами Гетьмана, такий режим не може зберігатися необмежений час.

"Це нова реальність, до неї треба звикати. Але вона не буде продовжуватися безкінечно і вона закінчиться за 2-3 тижні. Чому? Тому що будуть наші потужні дії у відповідь", - наголосив Гетьман.

На думку оглядача, подальший розвиток ситуації значною мірою залежатиме від того, наскільки відчутною буде українська відповідь. Він вважає, що саме демонстрація спроможності завдавати противнику співмірної або сильнішої шкоди може вплинути на його подальші рішення.

"Єдиний спосіб примусити ворога зупинити дроновий терор - це показувати силу, робити щось симетричне і навіть більше. В такому випадку в РФ зникне бажання обстрілювати Київ та область безпілотниками протягом усього дня", - зазначив Гетьман.

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Про персону: Сергій Корецький Сергій Корецький - український підприємець та менеджер у нафтогазовій галузі. Прем'єр-міністр України з 16 липня 2026 року. Директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" (з листопада 2022 до 13 травня 2025), пише Вікіпедія.

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