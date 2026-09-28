РФ закриває небо над 'Капустиним Яром': чи є загроза удару 'Орешніком'

Відомо, що обмеження діятимуть щодня з 09:00 до 19:00 за київським часом.

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РФ закрила полігон, з якого б'є по Україні "Орешніком" / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот

Коротко:

Небо над "Капустиним Яром" буде закрите до 3 жовтня

Обмеження діятимуть щодня з 09:00 до 19:00

Офіційної причини Росія не оголошувала

Країна-агресор Росія обмежує повітряний простір над полігоном "Капустин Яр" з 28 вересня по 3 жовтня. Про це повідомляє FAA (Федеральне авіаційне управління США).

Зазначається, що обмеження будуть діяти щоденно з 09:00 до 19:00 за київським часом.

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Офіційна причина їх запровадження наразі невідома, але зазвичай вони пов'язані з проведенням випробувань зброї чи запусками "Орешніка".

Варто зазначити, що закриття повітряного простору над полігоном не означає підготовку удару по Україні.

"Орешнік" / Інфографіка: Главред

Що відомо про розміщення "Орешніка" в Білорусі

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Олег Іващенко говорив, що на території Білорусі розміщені підрозділи 101-ї ракетної бригади Збройних сил РФ, на озброєнні якої перебуває ракетний комплекс середньої дальності "Орешнік".

За його словами, найбільше непокоїть не сама бригада, а обладнання, розміщення якого Мінськ дозволив у себе, - засоби, що обслуговують російські нічні атаки по українських містах.

"Проте нас турбує надання Білоруссю дозволу на розміщення на своїй території ретрансляторів радіосигналів, які націлюють російські ударні БПЛА типу Shahed на українські цивільні об'єкти та критичну інфраструктуру. Також відзначаємо розміщення на території Білорусі підрозділів 101-ї ракетної бригади ЗС РФ, на озброєнні якої перебуває ракетний комплекс середньої дальності "Орешнік"", - наголосив він.

ГУР МО / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, військовий кореспондент Андрій Цаплієнко попередив, що Росія може завдати нового балістичного удару по Києву найближчими днями. У переліку об’єктів, які радять оминати під час тривог, опинилися кілька торговельних центрів та автозаправна станція.

28 вересня під час повітряної тривоги на Волині зафіксували ворожий безпілотник типу "Шахед". Влучання сталося неподалік кордону з Польщею в районі міжнародного пункту пропуску "Ягодин".

Унаслідок російського удару по будівлі Академії наук у Києві постраждав заступник голови Національної академії наук України Володимир Горбулін. Його особиста помічниця Наталя, за попередніми даними, загинула.

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Про персону: Олег Іващенко Олег Іванович Іващенко (9 вересня 1969) - начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 2 січня 2026), голова Служби зовнішньої розвідки України (березень 2024 - січень 2026), член Ставки Верховного Головнокомандувача ЗСУ з 29 березня 2024 року. Генерал-лейтенант з 2021 року. Член РНБО з 29 березня 2024 року до 5 січня 2026 року, пише Вікіпедія.

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