'Нова пошта' працюватиме по-новому під час повітряних тривог - що зміниться

Компанія посилює заходи безпеки на тлі повітряних тривог.

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"Нова пошта" закриватиме об'єкти під час тривог / Колаж: Главред, фото: facebook.com/nova.poshta.official

Коротко:

"Нова пошта" зупинятиме роботу відділень, терміналів та інших об’єктів під час тривоги

Компанія залучатиме додатковий персонал і змінюватиме логістику

Посилки розподілятимуть між десятками менших складів

"Нова пошта" призупинятиме роботу своїх об’єктів під час повітряних тривог. Компанія також запускає власну систему моніторингу та переходить на більш децентралізовану модель роботи. Про це представники компанії розповіли агентству "Інтерфакс-Україна".

Відтепер під час будь-якої повітряної тривоги роботу відділень, терміналів, депо та інших об’єктів "Нової пошти" призупинятимуть незалежно від типу загрози. Працівники компанії переходитимуть до найближчих укриттів.

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"Життя та безпека людей для нас - абсолютний пріоритет. У разі оголошення повітряної тривоги, незалежно від типу загрози, діє чіткий і непорушний алгоритм: усі робочі процеси негайно зупиняються, а працівники переходять до найближчого укриття", - заявили у "Новій пошті".

Щоб вимушені зупинки якомога менше впливали на швидкість доставки, компанія залучатиме додатковий персонал, перерозподілятиме навантаження між об’єктами та коригуватиме логістичні маршрути. Також "Нова пошта" використовуватиме додаткові операційні вікна завдяки скороченню комендантської години.

Крім цього, компанія змінює систему зберігання посилок. Замість кількох великих центрів їх розподілятимуть між десятками менших складів.

Адреси нових та резервних об’єктів, їхню кількість і запаси компанія не розголошуватиме з міркувань безпеки. Співзасновник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк зазначив, що згодом подібну послугу зі зберігання товарів на багатьох складах можуть запропонувати й українським магазинам.

"Нова пошта" перейшла на спецмодель сортування

Як писав Главред, "Нова пошта" реорганізує робочі процеси та поступово переходить на децентралізовану систему сортування відправлень. У компанії пояснили, що зміни пов’язані з необхідністю адаптувати логістику до роботи в умовах воєнних ризиків.

Мета нововведень - підвищити стійкість логістичної системи, додатково захистити посилки та забезпечити стабільну доставку навіть у разі перебоїв. Для цього компанія також використовуватиме резервні рішення для обробки відправлень.

"Наша мета незмінна - доставляти швидко за будь-яких умов", - йдеться в повідомленні компанії.

Водночас "Нова пошта" не розголошує деталі реорганізації, резервні маршрути та розташування об’єктів із міркувань безпеки.

Удари по "Новій пошті" - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, 28 серпня Білогородський сільський голова Антон Овсієнко зазначив у повідомленні про влучання у складські приміщення "Нової пошти". Також пошкоджено виробництво під Києвом.

Також 28 серпня компанія повідомила, що ворог скинув 4 КАБи на термінал у Сумах і пошкодив три вантажівки. За даними "Нової пошти", серед працівників терміналу загибелих не було.

Очільник Одеської ОВА, повідомив про удар по терміналу "Нової пошти" на Одещині. У повідомленні ОВА йшлося, що внаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа і її було ліквідовано.

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