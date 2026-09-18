Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Нова пошта" працюватиме по-новому під час повітряних тривог - що зміниться

Руслана Заклінська
18 вересня 2026, 18:40
google news Підпишіться
на нас в Google
Компанія посилює заходи безпеки на тлі повітряних тривог.
'Нова пошта' працюватиме по-новому під час повітряних тривог - що зміниться
"Нова пошта" закриватиме об'єкти під час тривог / Колаж: Главред, фото: facebook.com/nova.poshta.official

Коротко:

  • "Нова пошта" зупинятиме роботу відділень, терміналів та інших об’єктів під час тривоги
  • Компанія залучатиме додатковий персонал і змінюватиме логістику
  • Посилки розподілятимуть між десятками менших складів

"Нова пошта" призупинятиме роботу своїх об’єктів під час повітряних тривог. Компанія також запускає власну систему моніторингу та переходить на більш децентралізовану модель роботи. Про це представники компанії розповіли агентству "Інтерфакс-Україна".

Відтепер під час будь-якої повітряної тривоги роботу відділень, терміналів, депо та інших об’єктів "Нової пошти" призупинятимуть незалежно від типу загрози. Працівники компанії переходитимуть до найближчих укриттів.

відео дня

"Життя та безпека людей для нас - абсолютний пріоритет. У разі оголошення повітряної тривоги, незалежно від типу загрози, діє чіткий і непорушний алгоритм: усі робочі процеси негайно зупиняються, а працівники переходять до найближчого укриття", - заявили у "Новій пошті".

Щоб вимушені зупинки якомога менше впливали на швидкість доставки, компанія залучатиме додатковий персонал, перерозподілятиме навантаження між об’єктами та коригуватиме логістичні маршрути. Також "Нова пошта" використовуватиме додаткові операційні вікна завдяки скороченню комендантської години.

Крім цього, компанія змінює систему зберігання посилок. Замість кількох великих центрів їх розподілятимуть між десятками менших складів.

Адреси нових та резервних об’єктів, їхню кількість і запаси компанія не розголошуватиме з міркувань безпеки. Співзасновник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк зазначив, що згодом подібну послугу зі зберігання товарів на багатьох складах можуть запропонувати й українським магазинам.

"Нова пошта" перейшла на спецмодель сортування

Як писав Главред, "Нова пошта" реорганізує робочі процеси та поступово переходить на децентралізовану систему сортування відправлень. У компанії пояснили, що зміни пов’язані з необхідністю адаптувати логістику до роботи в умовах воєнних ризиків.

Мета нововведень - підвищити стійкість логістичної системи, додатково захистити посилки та забезпечити стабільну доставку навіть у разі перебоїв. Для цього компанія також використовуватиме резервні рішення для обробки відправлень.

"Наша мета незмінна - доставляти швидко за будь-яких умов", - йдеться в повідомленні компанії.

Водночас "Нова пошта" не розголошує деталі реорганізації, резервні маршрути та розташування об’єктів із міркувань безпеки.

Удари по "Новій пошті" - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, 28 серпня Білогородський сільський голова Антон Овсієнко зазначив у повідомленні про влучання у складські приміщення "Нової пошти". Також пошкоджено виробництво під Києвом.

Також 28 серпня компанія повідомила, що ворог скинув 4 КАБи на термінал у Сумах і пошкодив три вантажівки. За даними "Нової пошти", серед працівників терміналу загибелих не було.

Очільник Одеської ОВА, повідомив про удар по терміналу "Нової пошти" на Одещині. У повідомленні ОВА йшлося, що внаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа і її було ліквідовано.

Читайте також:

Про джерело: Інтерфакс

Російське інформаційне агентство "Інтерфакс" - одне з найбільших і найвідоміших недержавних інформаційних агентств у Росії.

Російське інформаційне агентство "Інтерфакс", а також створений на його основі консорціум група "Інтерфакс" (англ. Interfax Information Services Group) - засноване 1989 року і було першим недержавним інформаційним агентством у СРСР.

Зараз належить "ЗАТ Интерфакс", конкретний склад керівництва якого невідомий.

Агенство надає новини та аналітику в різних сферах - політика, економіка, фінанси, енергетика, транспорт, спорт, культура.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Нова пошта новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія атакує Київ балістикою: лунають вибухи, що відомо

Росія атакує Київ балістикою: лунають вибухи, що відомо

19:40Україна
Україна має космічний дефіцит коштів: Зеленський зробив важливу заяву

Україна має космічний дефіцит коштів: Зеленський зробив важливу заяву

19:28Україна
"Нова пошта" працюватиме по-новому під час повітряних тривог - що зміниться

"Нова пошта" працюватиме по-новому під час повітряних тривог - що зміниться

18:40Україна
Реклама

Популярне

Більше
Для чого оцет наносять на велосипед — дивний трюк із потужним ефектом

Для чого оцет наносять на велосипед — дивний трюк із потужним ефектом

Китайський гороскоп на завтра, 19 вересня: Драконам — ілюзії, Кроликам — твердість

Китайський гороскоп на завтра, 19 вересня: Драконам — ілюзії, Кроликам — твердість

Чи потрібно перекопувати город восени — несподіваний висновок фахівців

Чи потрібно перекопувати город восени — несподіваний висновок фахівців

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні з коровами за 48 с

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні з коровами за 48 с

Як швидко почистити килим від плям і неприємних запахів: два дієві засоби

Як швидко почистити килим від плям і неприємних запахів: два дієві засоби

Останні новини

20:06

Цвіль зникне прямо на очах: ​​розкрито простий домашній секрет

20:04

Поляки масово збирають тривожні рюкзаки: що радить місцевий ветеран

20:00

Одна помилка зіпсує газон: коли востаннє косити траву восени

19:57

Використовувалася для ударів по Києву: дрони знищили пускову установку С-400

19:44

Золото під ногами: шукач металу відкопав 3000-річний скарб за 20 хвилин

Росія битиме великою кількістю балістики по енергетиці з початком опалювального сезону - КриволапРосія битиме великою кількістю балістики по енергетиці з початком опалювального сезону - Криволап
19:40

Росія атакує Київ балістикою: лунають вибухи, що відомо

19:28

Україна має космічний дефіцит коштів: Зеленський зробив важливу заяву

19:10

Нова хвиля ракетних ударів РФ: розкрито ймовірні цілі обстрілів

19:07

Навіщо посипати поріг сіллю на ніч: енергетичний захист та побутова користь

Реклама
19:06

"Почався дощ, але люди нікуди не йдуть": як Житомир зустрів "Караоке на майдані"

18:44

Чому восени авто витрачає більше пального: причини, про які мало хто знаєВідео

18:42

Всесвіт готує сюрприз: названо знаки, яким пощастить наприкінці вересня

18:40

"Нова пошта" працюватиме по-новому під час повітряних тривог - що зміниться

18:25

Міль зникне назавжди: простий спосіб позбутися комах у будинкуВідео

18:14

Навіщо натирати дерев'яні меблі зубною пастою: хитрий трюк для дому

17:55

Українців попередили про можливі затримки пенсій: скільки доведеться чекати

17:42

Чи загрожують Україні магнітні бурі на вихідних: оцінка науковців

17:39

Пліснява зникне за пів години - названо народний засіб, який випалює грибок

17:28

Росія цинічно атакувала людне місце в центрі Одеси: є постраждалі

17:27

Неочевидна користь на грядці: що саджають поруч із часником восени

Реклама
17:12

Удари по енергетиці можуть припинитися: у Зеленського назвали умову

16:56

В автомобілі мера Львова Андрія Садового знайшли невідомий пристрій

16:53

Закрутки не помутніють і не зіпсуються: куди поставити банки на зиму

16:29

Квіти не зів'януть до морозів: як продовжити цвітіння троянд восениВідео

16:19

Гороскоп на завтра, 19 вересня: Овнам - новини, Тельцям - подарунок

16:16

Як розм'якшити черствий хліб за 7 хвилин: лайфхак від шеф-кухаря

15:53

Долар зріс у ціні, євро дешевшає: новий курс валют на 21 вересня

15:43

Припинити війну можуть лише фронт і революція: пояснює ПастуховПогляд

15:41

Ціни на iPhone 18 Pro і 18 Pro Max: в Україні відкрили передзамовлення

15:27

Війна в Україні оголила слабкі місця НАТО: як Альянс готується до прямого зіткнення з РФ

15:23

Гороскоп Таро на завтра, 19 вересня: Овну — цінувати своє, Скорпіону — прокинутися

15:14

"Казали те саме рік тому": Кушнер різко відповів Путіну щодо Донбасу - NYT

14:54

Від чого померла Хайден Пенеттьєрі: представник актриси зробив заяву

14:39

Сестра Жанни Фріске зважилася на дивний крок, пов’язаний із покійною співачкою

14:22

Діти налякані: дружина Юрія Ткача показала, що Росія зробила зі школою її доньки

14:18

Навіщо давати дитині старий гаманець: круті лайфхаки для батьків

13:46

Як швидко почистити килим від плям і неприємних запахів: два дієві засоби

13:41

Китайський гороскоп на завтра, 19 вересня: Драконам — ілюзії, Кроликам — твердість

13:39

Лишилось два тижні: українська актриса розповіла, як її шокував лікар

13:07

Невпізнанний Басков у церкві благає про диво

Реклама
12:55

Картопля не розвариться і триматиме форму: що додати у воду під час варіння

12:52

В Україні зафіксували землетрус на глибині 3 кілометрів: де саме "трясло"

12:39

Голосування на пеньках і возах, погрози та фальсифікації: як росіяни обирають Держдуму

12:18

Останні теплі дні: синоптик сказав, коли в Україну прийде похолодання з дощами

12:05

Принцесі Шарлотті відмовили: хто на це наважився

12:00

Український бренд PRACTIK випустив новинку для собак: що відомо про корм зі свининою та картоплею новини компанії

11:55

РФ різко посилила полювання на українські потяги: що відомо про масштаби втрат

11:49

У росіян почалася паніка на тлі виборів до Держдуми: ЗМІ дізналися причину

11:47

Смородина буде краще рости: як правильно посадити кущ восениВідео

11:20

Як закип'ятити молоко, щоб воно не збігло - що потрібно зробити з ложкою

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Регіони
Новини ЧеркасиНовини ДніпраНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Львова
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти