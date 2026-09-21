Як працюватимуть лікарні та клініки під час тривог: розкрито нові правила

Пацієнтів із невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози, розповів Сергій Корецький.

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Опубліковано нові правила роботи медичних закладів / Колаж: Главред, фото: Facebook/shvidkaV, Facebook/moz.ukr

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На жовтому рівні медичні заклади продовжують роботу

При червоному рівні пацієнти та медичні працівники повинні перейти до укриттів

Кабінет міністрів України затвердив нові правила роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

"При жовтому рівні медичні заклади продовжують роботу. Повинен бути забезпечений повний доступ працівників, пацієнтів та відвідувачів до укриттів. При червоному рівні пацієнти та медичні працівники повинні перейти до укриттів. При цьому не припиняється надання допомоги, яку небезпечно переривати, зокрема під час операцій, реанімації, інтенсивної терапії тощо. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати в найбільш безпечних приміщеннях. У сховищах і таких приміщеннях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів", – повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

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Разом із тим екстрена медицина працює безперервно. Пацієнтів із невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, бригади швидкої допомоги виїжджають до пацієнтів.

/ Інфографіка: Главред

Також уряд доручив посилити захист операційних, реанімацій, пологових та приймальних відділень, приміщень із резервними джерелами живлення та критично важливим медичним обладнанням.

"Особлива увага - місцям, де перебувають пацієнти, яких неможливо оперативно перемістити", - наголосив прем’єр.

Нові рівні тривоги - що змінилося

В Україні запроваджено два рівні повітряної тривоги, які визначатимуть порядок роботи бізнесу, установ та транспорту залежно від типу загрози. Жовтий рівень оголошуватиметься під час атаки безпілотників, а червоний - у разі загрози ракетного або комбінованого удару.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Країна-агресор РФ готується до нових масованих ударів по Україні. Цього разу ціллю атак можуть стати об’єкти водопостачання, пише РБК-Україна з посиланням на джерела в держструктурах. Основною ціллю ударів можуть стати об’єкти системи водозабору.

Як раніше повідомляв "Главред", раніше російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та передмістя. Під вогнем опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань та травмування місцевих мешканців.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували Харків. У результаті удару по цивільному підприємству є загиблі та поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Про персону: Сергій Корецький Сергій Корецький - український підприємець та менеджер у нафтогазовій галузі. Прем'єр-міністр України з 16 липня 2026 року. Директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" (з листопада 2022 до 13 травня 2025), пише Вікіпедія.

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