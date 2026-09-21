Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Як працюватимуть лікарні та клініки під час тривог: розкрито нові правила

Олексій Тесля
21 вересня 2026, 21:07
google news Підпишіться
на нас в Google
Пацієнтів із невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози, розповів Сергій Корецький.
швидка, лікарня
Опубліковано нові правила роботи медичних закладів / Колаж: Главред, фото: Facebook/shvidkaV, Facebook/moz.ukr

Головне:

  • На жовтому рівні медичні заклади продовжують роботу
  • При червоному рівні пацієнти та медичні працівники повинні перейти до укриттів

Кабінет міністрів України затвердив нові правила роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

"При жовтому рівні медичні заклади продовжують роботу. Повинен бути забезпечений повний доступ працівників, пацієнтів та відвідувачів до укриттів. При червоному рівні пацієнти та медичні працівники повинні перейти до укриттів. При цьому не припиняється надання допомоги, яку небезпечно переривати, зокрема під час операцій, реанімації, інтенсивної терапії тощо. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати в найбільш безпечних приміщеннях. У сховищах і таких приміщеннях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів", – повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

відео дня

Разом із тим екстрена медицина працює безперервно. Пацієнтів із невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, бригади швидкої допомоги виїжджають до пацієнтів.

Рівні повітряних тривог
/ Інфографіка: Главред

Також уряд доручив посилити захист операційних, реанімацій, пологових та приймальних відділень, приміщень із резервними джерелами живлення та критично важливим медичним обладнанням.

"Особлива увага - місцям, де перебувають пацієнти, яких неможливо оперативно перемістити", - наголосив прем’єр.

Нові рівні тривоги - що змінилося

В Україні запроваджено два рівні повітряної тривоги, які визначатимуть порядок роботи бізнесу, установ та транспорту залежно від типу загрози. Жовтий рівень оголошуватиметься під час атаки безпілотників, а червоний - у разі загрози ракетного або комбінованого удару.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Країна-агресор РФ готується до нових масованих ударів по Україні. Цього разу ціллю атак можуть стати об’єкти водопостачання, пише РБК-Україна з посиланням на джерела в держструктурах. Основною ціллю ударів можуть стати об’єкти системи водозабору.

Як раніше повідомляв "Главред", раніше російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та передмістя. Під вогнем опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань та травмування місцевих мешканців.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували Харків. У результаті удару по цивільному підприємству є загиблі та поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Читайте також:

Про персону: Сергій Корецький

Сергій Корецький - український підприємець та менеджер у нафтогазовій галузі. Прем'єр-міністр України з 16 липня 2026 року. Директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" (з листопада 2022 до 13 травня 2025), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
тривога Сергій Корецький
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Хочуть скористатись погодою": Росія готує удар по західних областях, що відомо

"Хочуть скористатись погодою": Росія готує удар по західних областях, що відомо

21:32Війна
Як працюватимуть лікарні та клініки під час тривог: розкрито нові правила

Як працюватимуть лікарні та клініки під час тривог: розкрито нові правила

21:07Україна
У Москві повністю зупинився великий НПЗ після атаки дронів: в Reuters розкрили деталі

У Москві повністю зупинився великий НПЗ після атаки дронів: в Reuters розкрили деталі

19:47Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти цифру 5 серед літер S за 55 секунд

Тест на IQ: потрібно знайти цифру 5 серед літер S за 55 секунд

Кличко на прощанні з Пенеттьєрі: опубліковані кадри збили з пантелику шанувальників

Кличко на прощанні з Пенеттьєрі: опубліковані кадри збили з пантелику шанувальників

Затискачі для хліба можна не викидати: геніальні способи повторного використання

Затискачі для хліба можна не викидати: геніальні способи повторного використання

Астрологи назвали чотири знаки зодіаку з найтвердішим характером — хто вони

Астрологи назвали чотири знаки зодіаку з найтвердішим характером — хто вони

Навіщо закопувати зів’ялі чорнобривці на городі: секрет досвідчених садівників

Навіщо закопувати зів’ялі чорнобривці на городі: секрет досвідчених садівників

Останні новини

21:34

Готовність терпіти війну довела єдність українців: вердикт Андрусіва

21:32

"Хочуть скористатись погодою": Росія готує удар по західних областях, що відомо

21:07

Як працюватимуть лікарні та клініки під час тривог: розкрито нові правила

20:36

Морозилка перестане обростати льодом: допоможе копійчаний засіб

20:12

Обрізка у вересні врятує рослини взимку: топ-культур для осіннього доглядуВідео

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
20:01

Чому батарея гріє лише зверху: сантехнік розкрив, як зробити її гарячішоюВідео

19:47

У Москві повністю зупинився великий НПЗ після атаки дронів: в Reuters розкрили деталі

19:12

Частина громад України не витримає доби блекауту: з'явився тривожний прогноз

18:55

Гроші РФ в обмін на підозру: розкрито головну загрозу для Європи

Реклама
18:47

Виноград віддячить щедрим урожаєм: яку осінню обробку провести проти грибка

18:40

Про оцет можна забути: як видалити вапняний наліт з лійки душа за хвилиниВідео

18:33

Кришки від банок отримали нове життя: старий трюк знову стає популярнимВідео

18:12

Навесні не зацвітуть: які кущі категорично не можна обрізати восени

18:00

У будинку стане майже на 10°C тепліше без ввімкнення батарей - що треба зробити

17:36

"Дам свідчення": зірку серіалу "Перелітний птах" заарештували прямо в аеропорту

17:32

У Росії запустилися незворотні процеси: економіст розкрив, що доб’є економіку РФ

17:17

Україна припинить удари по НПЗ в Росії: Зеленський відповів Трампу і назвав умову

17:01

Нові кольорові статуси в Резерв+: адвокат пояснив, що вони означають

16:56

Не лише кількість: Ігнат розповів, як РФ змінює тактику ударів "Шахедами"

16:53

Три знаки зодіаку отримають солідний прибуток - хто серед щасливчиків

Реклама
16:46

Що носити замість кросівок восени 2026: стилістка назвала 4 зручні моделіВідео

16:18

РФ втратила контроль над нафтопереробкою: Трамп розкрив масштаб ударів України по РФ

16:16

Чути найрідніший голос: "Голос країни" та БФ "Півник" об'єднують зусилля задля відновлення слуху захисників

16:08

Вибори в Росії закінчились: скільки набрала партія Путіна і чого чекати Україні

16:01

"Кинув людей": під час вуличного опитування пролунала різка критика на адресу Федорова через бронювання та поїздки за кордон

16:00

Долар, євро і злотий різко пішли вгору: новий курс валют на 22 вересня

15:55

"Людина-фейк": українська дружина Михайлова публічно кинула путініста

15:47

Росія здатна воювати щонайбільше півроку, далі на неї чекає крах, не врятує навіть диво – Новак

15:36

Не лише "дякую": як українці висловлювали вдячність протягом століть

15:33

Астрологи назвали чотири знаки зодіаку з найтвердішим характером — хто вони

14:55

Більшість не звертає уваги: що означає дорожній знак із жовто-чорними смугами

14:55

Достатньо лише однієї гілочки: розкрито простий спосіб розмноження смородини

14:55

"Дивна ідея": Качинський висловився про Україну і зробив неоднозначну заяву

14:33

"Я люблю розлучатися, але він гасить мої скандали": Ірена Карпа відверто розповіла про кризу у шлюбі

14:30

Стала відома дата прем’єри комедійного детективу 2+2 "Найкращий поліцейський"

14:22

"Осквернили": скандальні блогери підірвали мережу хітом Ротару і обурили автораВідео

14:08

Не унітаз і не раковина: що насправді є найбруднішим предметом у ванній

14:05

Названо три знаки зодіаку, яким легше досягти багатства та щастя

13:47

Вартість – 60 млн доларів: ЗСУ уразили рідкісну РЛС противника

13:24

"Хочу весілля": Єгорова зробила зізнання про стосунки після Кличка

Реклама
13:11

Альбом Nirvana 35 років тому посунув Джексона з вершини чарту: як "Nevermind" змінив музикуВідео

13:07

Яєчня вийде значно смачнішою: чим замінити олію і вершкове масло

13:00

У Кремлі зробили нову заяву про переговори з Україною та США - що сказали

12:38

Тест на IQ: потрібно знайти цифру 5 серед літер S за 55 секунд

12:21

Прохолода до +12 градусів і дощі: коли в Україну повернеться тепло

12:19

"Проблема з Анджеліною": Джолі звинуватили у залежності Пітта

12:12

Лаванда не переживе зиму: п’ять помилок під час осіннього догляду

12:09

Росія накопичує найпотужніші ракети для зимових атак на Україну — Bloomberg

11:59

Батареї віддаватимуть максимум тепла: яке завдання потрібно виконати у вересніВідео

11:45

Людей закликали замочувати яблука у гарячій воді: секрет тривалого зберіганняВідео

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти