Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Залізниця й вокзали працюватимуть за новими правилами: що зміниться

Марія Николишин
17 вересня 2026, 22:44оновлено 17 вересня, 23:47
google news Підпишіться
на нас в Google
За жовтого рівня потяги курсуватимуть за розкладом, за червоного - посадку та відправлення призупинять.
Залізниця й вокзали працюватимуть за новими правилами: що зміниться
Залізниця та вокзали працюватимуть по-новому / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви Корецького:

  • Рух потягів залежатиме від рівня повітряної загрози
  • "Укрзалізниця" зможе обмежувати рух і розосереджувати склад
  • МВС і Нацполіція посилять охорону вокзалів

Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів в Україні залежно від рівня повітряної загрози. Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Він наголосив, що за жовтого рівня загрози потяги ходитимуть за розкладом, здійснюватиметься посадка і висадка пасажирів.

відео дня

Водночас за червоного рівня - посадка пасажирів і відправлення потягів призупинятимуться, а людей відводитимуть в укриття.

"Важливо відмітити, що залежно від ситуації на місці "Укрзалізниця" зможе оперативно обмежувати рух і розосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчення людей", - йдеться у повідомленні.

За його словами, "Укрзалізниця" разом з ОВА та громадами повинна розширити доступ до укриттів на вокзалах і станціях.

"Буде запроваджено автоматичне отримання інформації про рівень загрози, рішення мають ухвалюватися миттєво. Є відповідні доручення Мінінфраструктури та ДСНС", - зауважив Корецький.

Крім того, він додав, що МВС і Нацполіція додатково посилять охорону вокзалів і супровід евакуації.

"Регіони мають адаптувати графіки роботи міського транспорту до руху потягів, особливо вночі, і максимально прискорити встановлення мобільних укриттів, щоб люди мали можливість сховатися у разі небезпеки", - підсумував прем’єр-міністр.

Як працюють рівні повітряних тривог

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький говорив, що в Україні запроваджено два рівні повітряної тривоги, які визначатимуть порядок роботи бізнесу, установ і транспорту залежно від характеру загрози.

За його словами, нова система має дозволити частині економіки продовжувати роботу під час меншої за рівнем небезпеки, водночас посилюючи обмеження при загрозі ракетного удару. Для бізнесу ключовою умовою стане наявність доступного укриття для працівників і відвідувачів.

"Жовтий рівень – це загроза атаки дронів. Сирена триватиме 30 секунд. Червоний рівень – це підвищена небезпека через загрозу ракетного та/або комбінованого удару. Сигнал повітряної тривоги лунатиме одну хвилину", - повідомив Корецький.

Рівні повітряних тривог
Рівні повітряних тривог / Інфографіка: Главред

Удари РФ по залізниці - останні новини

Як повідомлв Главред, вранці 16 вересня армія РФ завдала удару по залізничній інфраструктурі. Був атакований пасажирський поїзд Київ - Миколаїв. Пасажирів та екіпаж встигли евакуювати, обійшлося без постраждалих.

9 вересня російський безпілотник типу "Шахед" атакував пасажирський потяг сполученням "Харків - Ізюм" на Харківщині. Поранення отримали шестеро осіб.

8 вересня російські війська двома дронами прицільно атакували пасажирський потяг Київ - Суми. Обидва влучання зафіксували на під'їзді до Сум. Обійшлося без постраждалих.

Читайте також:

Про персону: Сергій Корецький

Сергій Корецький - український підприємець та менеджер у нафтогазовій галузі. Прем'єр-міністр України з 16 липня 2026 року. Директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" (з листопада 2022 до 13 травня 2025), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Укрзалізниця залізниця тривога залізничний вокзал новини України Сергій Корецький
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Залізниця й вокзали працюватимуть за новими правилами: що зміниться

Залізниця й вокзали працюватимуть за новими правилами: що зміниться

22:44Україна
Туреччина запропонувала Україні та Росії угоду щодо атак в Чорному морі - ЗМІ

Туреччина запропонувала Україні та Росії угоду щодо атак в Чорному морі - ЗМІ

21:47Світ
ЗСУ відкинули ворога: з'явилися подробиці зачистки, розкрито напрямок

ЗСУ відкинули ворога: з'явилися подробиці зачистки, розкрито напрямок

21:40Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра, 18 вересня: Собакам — компліменти, Мавпам — захист

Китайський гороскоп на завтра, 18 вересня: Собакам — компліменти, Мавпам — захист

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці двох людей на пікніку за 47 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці двох людей на пікніку за 47 с

Скільки варити гречку, щоб вона вийшла смачна: кухар назвав точний час

Скільки варити гречку, щоб вона вийшла смачна: кухар назвав точний час

Виїхав за кордон завдяки Виннику: відомий співак зробив зізнання

Виїхав за кордон завдяки Виннику: відомий співак зробив зізнання

Секрет ідеальної манної каші: коли насправді треба сипати крупу

Секрет ідеальної манної каші: коли насправді треба сипати крупу

Останні новини

23:58

Секрет бувалих дачників: одна квітка навесні "вибухне" сад буянням кольорів

23:15

Мухи оминатимуть дім стороною: яку рослину варто поставити на підвіконняВідео

23:07

Різкий зліт цін на АЗС: з'явився прогноз нового подорожчання

23:01

Денисенко пояснив: закон Грема потрібен Трампу для гри з Китаєм, а не заради УкраїниПогляд

22:44

Залізниця й вокзали працюватимуть за новими правилами: що зміниться

Росія битиме великою кількістю балістики по енергетиці з початком опалювального сезону - КриволапРосія битиме великою кількістю балістики по енергетиці з початком опалювального сезону - Криволап
22:12

Духовка знову блищатиме: простий секрет від найстійкішого нагаруВідео

21:47

Туреччина запропонувала Україні та Росії угоду щодо атак в Чорному морі - ЗМІ

21:40

ЗСУ відкинули ворога: з'явилися подробиці зачистки, розкрито напрямок

21:25

"Абсолютне пекло" до жовтня: що чекає на Київ через удари РФ - The Economist

Реклама
21:10

Павуки масово лізуть у будинки восени: що покласти на підвіконня, щоб їх відлякатиВідео

20:51

Для чого оцет наносять на велосипед — дивний трюк із потужним ефектом

20:34

Звичайний білий унітаз уже не в моді: що прийшло йому на зміну

20:13

Як прибрати пару у ванній — простий кухонний засіб проти цвілі

20:06

Синові російського актора Єфремова поставили невиліковний діагноз

19:55

"Вони прориваються в міста": українців попередили про нову серйозну небезпеку взимку

19:54

Як використати непарну шкарпетку — корисний секрет досвідчених господинь

19:51

Україну накриє хвиля холоду: синоптик сказав, чи будуть заморозки

19:50

Як висушити білизну за годину без батарей та зайвих витрат: розкритий хитрий лайфхакВідео

19:43

Гороскоп на завтра, 18 вересня: Левам - успіх, Скорпіонам - знайомство

19:31

Які види дерев категорично не можна садити біля будинку: попередження лісникаВідео

Реклама
19:25

Навіщо заморожувати половинку лимона: прихована користь домашнього трюку

19:11

Що стримує РФ та Україну від переговорів: в США зробили несподівану заяву

19:05

Гороскоп Таро на завтра, 18 вересня: Стрільцям — зупинитися, Терезам — тиша

18:56

Москва йде ва-банк: Клочок розкрив, чим Кремль торгуватиметься з Європою

18:44

Що буде з курсом долара і євро: банкір попередив про важливий нюанс 21-27 вересня

18:29

Банани перестануть швидко псуватися: розкрито секрет тривалого зберіганняВідео

18:21

Мінус 10% за тиждень: в Україні подешевшав популярний овоч, які тепер ціни

18:05

"Підкинули з вулиці": на Львівщині пролунав вибух біля РТЦК та СП, поранено військового

18:01

Несподіваний ефект для паркету — навіщо мити дерев'яну підлогу чаєм

17:42

Не до добра: чому раптове зникнення або поява мишей у хаті віщує біду

17:40

Коли варто перевірити рівень калію та які симптоми не варто ігнорувати новини компанії

17:35

Уряд відклав підготовку енергетики до зими - що сталось та коли вона відновиться

17:34

Щоб чорниця рясно плодоносила: чим потрібно удобрити кущі восениВідео

17:07

Київ та область додали до зон підвищеного ризику: що зміниться для населення

17:03

Три знаки зодіаку набудуть нової ери: зміни розпочнуться вже 18 вересня

17:01

"Притисли до стіночки": Ротару принизили через зрадницю Повалій

17:01

В Україні стартувала соціальна кампанія "Перевірте головне". Її мета – привернути увагу до профілактики хвороб серця та судин новини компанії

16:58

РФ зробить ставку на виснаження: розкрито сценарій ударів по Україні взимку

16:45

"Пекельні санкції" США ухвалено: як відреагували Китай та Індія на удар по Росії

16:23

"Наклав на себе руки": популярний ведучий розповів про особисту трагедію

Реклама
16:07

Євро різко просів, долар дорожчає: новий курс валют на 18 вересня

16:05

Похолодання накриє Україну швидше, ніж очікувалося: де знизиться температура

16:03

Зеленський і Трамп можуть домогтися перемир’я між Україною та РФ - Сибіга

15:40

Яке пальто обрати на осінь 2026: стилістка розібрала 5 трендівВідео

15:22

Легендарний хіт 1980 року увійшов до списку найкращих пісень усіх часівВідео

15:21

Київстар ТБ представляє Original-серіал "Мій новий берег" — усі серії вже доступні на платформі

15:21

Росія залучила тисячі північнокорейців до виробництва дронів: як їх ховають

14:55

Суд зобов’язав Львівську міськраду зареєструвати петицію про відставку Андрія Садового

14:47

Прем’єра "Голосу країни-14", турецькі серіали та продовження улюблених проєктів: що покаже 1+1 Україна у новому осінньому сезоні

14:43

Переможець шоу "Голос" знайдений мертвим у віці 43 років

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Регіони
Новини ЧеркасиНовини ДніпраНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Львова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти