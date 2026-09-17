Залізниця й вокзали працюватимуть за новими правилами: що зміниться

За жовтого рівня потяги курсуватимуть за розкладом, за червоного - посадку та відправлення призупинять.

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Залізниця та вокзали працюватимуть по-новому / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви Корецького:

Рух потягів залежатиме від рівня повітряної загрози

"Укрзалізниця" зможе обмежувати рух і розосереджувати склад

МВС і Нацполіція посилять охорону вокзалів

Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів в Україні залежно від рівня повітряної загрози. Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Він наголосив, що за жовтого рівня загрози потяги ходитимуть за розкладом, здійснюватиметься посадка і висадка пасажирів.

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Водночас за червоного рівня - посадка пасажирів і відправлення потягів призупинятимуться, а людей відводитимуть в укриття.

"Важливо відмітити, що залежно від ситуації на місці "Укрзалізниця" зможе оперативно обмежувати рух і розосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчення людей", - йдеться у повідомленні.

За його словами, "Укрзалізниця" разом з ОВА та громадами повинна розширити доступ до укриттів на вокзалах і станціях.

"Буде запроваджено автоматичне отримання інформації про рівень загрози, рішення мають ухвалюватися миттєво. Є відповідні доручення Мінінфраструктури та ДСНС", - зауважив Корецький.

Крім того, він додав, що МВС і Нацполіція додатково посилять охорону вокзалів і супровід евакуації.

"Регіони мають адаптувати графіки роботи міського транспорту до руху потягів, особливо вночі, і максимально прискорити встановлення мобільних укриттів, щоб люди мали можливість сховатися у разі небезпеки", - підсумував прем’єр-міністр.

Як працюють рівні повітряних тривог

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький говорив, що в Україні запроваджено два рівні повітряної тривоги, які визначатимуть порядок роботи бізнесу, установ і транспорту залежно від характеру загрози.

За його словами, нова система має дозволити частині економіки продовжувати роботу під час меншої за рівнем небезпеки, водночас посилюючи обмеження при загрозі ракетного удару. Для бізнесу ключовою умовою стане наявність доступного укриття для працівників і відвідувачів.

"Жовтий рівень – це загроза атаки дронів. Сирена триватиме 30 секунд. Червоний рівень – це підвищена небезпека через загрозу ракетного та/або комбінованого удару. Сигнал повітряної тривоги лунатиме одну хвилину", - повідомив Корецький.

Рівні повітряних тривог / Інфографіка: Главред

Удари РФ по залізниці - останні новини

Як повідомлв Главред, вранці 16 вересня армія РФ завдала удару по залізничній інфраструктурі. Був атакований пасажирський поїзд Київ - Миколаїв. Пасажирів та екіпаж встигли евакуювати, обійшлося без постраждалих.

9 вересня російський безпілотник типу "Шахед" атакував пасажирський потяг сполученням "Харків - Ізюм" на Харківщині. Поранення отримали шестеро осіб.

8 вересня російські війська двома дронами прицільно атакували пасажирський потяг Київ - Суми. Обидва влучання зафіксували на під'їзді до Сум. Обійшлося без постраждалих.

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Про персону: Сергій Корецький Сергій Корецький - український підприємець та менеджер у нафтогазовій галузі. Прем'єр-міністр України з 16 липня 2026 року. Директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" (з листопада 2022 до 13 травня 2025), пише Вікіпедія.

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