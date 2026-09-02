Повітряні тривоги в Україні змінять: що означатимуть жовтий і червоний рівні

Президент оголосив про комплекс заходів у відповідь на зміну тактики російських ударів по Україні.

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В Україні змінять систему повітряних тривог / Колаж: Главред, фото: Главред, Володимир Зеленський

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В Україні запровадять жовтий і червоний рівні повітряної загрози

Змінять звукові сигнали та географію повітряних тривог

У Києві змінять роботу метро, наземного транспорту і скоротять комендантську годину

В Україні змінять систему оповіщення про повітряні атаки та запровадять два рівні загрози - жовтий і червоний. Також переглянуть правила роботи бізнесу, громадського транспорту, укриттів і комендантської години. Про підготовку відповідних заходів президенту України Володимиру Зеленському доповів прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Якими будуть нові рівні повітряної загрози

Базово жовтий рівень оголошуватимуть у разі нальоту російських дронів. Червоний рівень означатиме ракетну небезпеку, зокрема загрозу балістичних атак, а також масовані удари.

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"Генеральний штаб і Повітряні Сили ЗСУ разом з урядом, Міністерством оборони, МВС та ДСНС України визначатимуть у щотижневому режимі, які показники загрози підлягатимуть оголошенню як жовтий та червоний рівні тривоги", - заявив Зеленський.

Зміняться і звукові сигнали повітряної тривоги. Наразі сирена запускається лише під час оголошення тривоги, а повторний запуск для позначення відбою вже скасовано. Надалі сигнали мають чітко відрізнятися залежно від рівня небезпеки.

Також планують запровадити більш чітку географічну диференціацію тривог. Попередження та реагування повинні стосувалися саме тієї території, де існує реальна загроза.

Як працюватиме бізнес під час атак

Окремо уряд та місцева влада разом із військовими, МВС і ДСНС мають визначити критерії, за яких державні установи, органи місцевого самоврядування, бізнес та інші економічні й соціальні об’єкти зможуть працювати під час жовтого рівня загрози.

Водночас переглянуть вимоги до розташування укриттів у містах, громадах та на об’єктах інфраструктури. Йдеться, зокрема, про збільшення кількості мобільних і модульних укриттів.

Для бізнесу планують розробити додаткові заходи підтримки, які дозволять швидше встановлювати модульні укриття та облаштовувати приміщення відповідно до нових вимог безпеки.

Що зміниться в Києві під час тривог

У столиці переглянуть алгоритми роботи громадського транспорту під час повітряних тривог. Під час жовтого рівня загрози Сирецько-Печерська лінія метро працюватиме повністю.

Водночас Київ має суттєво збільшити кількість наземного громадського транспорту, щоб компенсувати зупинки на Святошинсько-Броварській лінії метро. Наземний транспорт також має дублювати маршрут між станціями "Лісова" та "Дніпро".

Крім того, у Києві планують скоротити тривалість комендантської години. Іншим містам також запропонують переглянути її межі з урахуванням безпекової ситуації та потреб мешканців і бізнесу.

Чи зміняться правила роботи шкіл і дитсадків

Правила функціонування освітньої сфери, зокрема шкіл та дитячих садочків, залишаться без змін. Зеленський наголосив, що освітній процес має бути організований з урахуванням інтересів дітей та батьків.

Також Кабмін планує передбачити додаткову фінансову підтримку для медичних закладів, щоб забезпечити належну роботу державної та комунальної медицини.

Нові правила переглядатимуть щотижня

Крім цього, в Україні запроваджується щотижневий аудит алгоритмів реагування на загрози. Уряд, місцева влада та бізнес регулярно переглядатимуть заходи безпеки відповідно до зміни російської тактики атак.

"Необхідні військові й безпекові структури, державні компанії залучатимуться до роботи. На всіх рівнях у нашій державі повинно відбуватися вчасне оновлення заходів захисту життя у відповідності з конкретними реаліями в містах і громадах та необхідністю гарантувати роботу економіки й збереження соціальної активності в наших містах і громадах", - додав президент.

Як тривоги можуть позначитися на навчанні дітей - думка експерта

Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський зауважив, що повітряні тривоги, які переривають навчання у школах, можуть мати додаткові економічні наслідки, зокрема скорочувати робочий час батьків школярів. Найбільше це може позначатися на матерях, які змушені підлаштовувати свій робочий графік під перебування дітей в укриттях.

За його словами, якщо тривалі повітряні тривоги збережуться і після 1 вересня, наслідки виходитимуть далеко за межі освітньої сфери. Коли через сигнал тривоги навчальний день не може розпочатися вчасно або значну його частину діти проводять в укритті, батькам доводиться змінювати власний робочий графік.

У довгостроковій перспективі регулярні перебої в навчанні та занепокоєння щодо якості освіти можуть стати додатковою причиною для переїзду сімей у безпечніші регіони України.

Повітряні тривоги в України - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський наголошував на економічних наслідках повітряних тривог для столиці та країни. За словами експерта, тривоги в Києві впливають на бізнес і ВВП України.

Нардепка Ольга Василевська-Смаглюк повідомляла про підготовку двох нових режимів оголошення повітряної тривоги для Києва. За її словами, жовтий і червоний режими матимуть різні наслідки для роботи закладів та транспорту.

Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський пропонував розділити повітряні тривоги на кілька рівнів і зробити оголошення більш локалізованими для зменшення збитків бізнесу. Він наголосив, що одним із викликів для впровадження є недостатня координація між ДСНС, Генштабом і Мінекономіки.

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Про персону: Гліб Вишлінський Гліб Вишлінський - економіст, виконавчий директор Центру економічної стратегії, який очолює з моменту його створення у травні 2015 року. Має понад 25 років досвіду у сфері економічного аналізу та досліджень. У 2003–2015 роках працював у GfK Ukraine, з 2010 року обіймав посаду заступника директора компанії. Раніше був головним економістом, директором з публікацій та заступником директора Міжнародного центру перспективних досліджень. Кар’єру розпочинав як економічний журналіст і редактор. У 2021–2026 роках очолював правління "Громадського телебачення". Також входить до Ради розвитку "Мистецького арсеналу", Наглядової ради Фундації DEJURE та правління StateWatch.

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