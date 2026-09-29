РФ готує 300 тисяч військових для нового наступу: 'Мадяр' назвав головну ціль

Командувач Сил безпілотних систем попереджає про різке зростання ворожої піхоти вже з жовтня.

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"Мадяр" назвав головний напрямок наступу РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Головне із заяви "Мадяра":

РФ планує мобілізувати 300 тисяч осіб у жовтні-грудні

Мета Кремля - окупація решти Донбасу

Втрати ворога за пів вересня зросли на 25%

У жовтні-грудні країна-агресор Росія планує мобілізувати 300 000 осіб і відправити їх на фронт, щоб окупувати решту території Донбасу. Про це розповів командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді в інтерв’ю The Telegraph.

"Мобілізація, котра станом на сьогодні вже запущена, але в прихованому вигляді, із завтрашнього дня набере легальний статус. І Путін нею скористається, бо в нього не залишиться ніяких "спотикачів", котрі обмежать його від агресивних дій", - наголосив він. відео дня

"Мадяр" зауважив, що очікує на суттєве збільшення живої сили ворога на фронті вже починаючи з наступного місяця.

"Близько 300 тис. одиниць живої сили, лише до кінця 2026-го року, жовтень-листопад-грудень", - додав Бровді.

За його словами, для українських військових це випробування, а не "легка прогулянка".

Також він визнав, що збільшення російської живої сили українські військові фіксують вже у вересні.

"Лише у вересні відносно серпня кількість знищеного особового складу противника зросла на четвертину, на 25% за першу половину вересня, відносно аналогічного періоду серпня", - уточнив командувач Сил безпілотних систем.

Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Коли РФ може розпочати масштабний наступ на фронті

Військовий експерт Роман Світан говорив, що Росія готується перейти до масштабнішого етапу наступальних дій, а основне застосування техніки може припасти на жовтень-листопад.

За його словами, російські війська чекатимуть на погодні умови, які ускладнять роботу українських дронів та авіарозвідки.

"Зараз тривають підготовчі операції, зокрема інфільтраційні дії, переважно силами оперативно-тактичних резервів - тих угруповань, які були сформовані ще влітку. Стратегічні резерви, особливо техніка, у повному обсязі ще не прибули", - наголосив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики DeepState заявили, що Сили оборони України звільнили нові населені пункти у Донецькій області. Українські військові взяли під контроль Рідкодуб, Нове та Катеринівку. Також оборонці відновили контроль поблизу Новомихайлівки та Липового.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що українські війська досягли нових результатів на Лиманському напрямку в Донецькій області в рамках операції "Вівальді". Крім того, підрозділи Десантно-штурмових військ успішно виконують завдання в рамках ще однієї операції активної оборони.

В DeepState також наголошували, що на Покровському напрямку армії РФ вдалося розширити зону контролю поблизу міста Білицьке Добропільської міської громади Покровського району.

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Про персону: Роберт Бровді Бровді Роберт Йосипович (позивний "Мадяр"; нар. 9 серпня 1975, Ужгород, Закарпатська область) - український військовослужбовець, майор ЗСУ, відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра". Герой України (2025). З 3 червня 2025 є командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

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