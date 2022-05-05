Тортури та розстріли мирних жителів: спливли дані бучанських катів

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В результаті проведеного розслідування вдалося визначити найменування частин окупаційних військ РФ, які перебували в Бучі в березні цього року.

Як йдеться в розслідуванні агентства Reuters, в Бучі були опитані понад 90 мирних жителів, вивчені фото і відео за цей період і документи, які були залишені окупантами при відступі.

Що відомо про звірства окупантів РФ

У Бучі під час окупації російськими військами перебували спецназівці Росгвардії, а також загони кадирівців і десантники з Псковської дивізії.

76-та гвардійська дивізія ВДВ з Пскова;

604-й центр спеціального призначення Вітязь (підрозділ Росгвардіі, до цього був частиною внутрішніх військ МВС Росії);

як мінімум три підрозділи з Чечні (кадирівці).

Журналістам вдалося знайти посвідчення особи бійця Росгвардії, єфрейтора Костянтина Коршунова. Відзначається, що двоє його знайомих підтвердили Reuters, що Коршунов служить в Росгвардії, а один навіть назвав точний підрозділ - в/ч 3179 (загін Вітязь).

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Що відомо про Бучанського ката

Підозрюваний Колоцей народився і виріс в білоруському місті Мозирі. Довгий час займався єдиноборствами, виступав на локальних змаганнях. У своїх соцмережах вказує, що потім переїхав до Росії, зокрема, до Москви.

За даними прокуратури, Колоцей має відношення до підрозділу Росгвардії. Разом з іншими підрозділами російських окупантів він вторгся на територію України, стверджують українські правоохоронці.

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