П'ята каденція Путіна має стати останньою: публіцист зробив прогноз РФ в 2024

Чекати повстань в Росії в наступному році не варто, висловився Сотник.

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У Росії почнеться повна зачистка інфополя з новим "приходом" Путіна / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: відео

З новим "обранням" Путіна у Росії занепасть економіка і почнеться повна зачистка інформаційного поля, включно із закриттям YouTube і Google, розповів в інтерв'ю Главреду журналіст, письменник, публіцист і головний редактор каналу Sotnik-TV Олександр Сотник.

"Після цього режим візьме жорсткий курс на єдиноначальність. І під прапором цього старого єдиноначальника поженуть усіх вперед - до сутички, останнього бою за суверенітет своєї печери. Адже вони ж кажуть, мовляв, ми відстоюємо свій суверенітет. А що стосується України, то кожен з них, як Шерхан, буде гарчати і говорити: Це моя здобич. Все це буде весь 2024 рік", - вважає Сотник.

На думку журналіста, п'ята каденція Путіна стане для нього останньою.

"В цілому, я думаю, що п'ята каденція Путіна, ймовірно, стане останньою. Тому що у печери залишилося не так багато часу для подальшого існування. Серйозних друзів у Путіна фактично не залишилося", - запевняє Сотник.

Дивіться відео, в якому Олександр Сотник зробив прогноз про війну Росії з НАТО:

Режиму Путіна наразі вже нічого не загрожує, впевнений журналіст.

"У них (росіян) же нібито немає війни, а є так звана "СВО". Але живуть за законами воєнного часу, і комунізм у них теж буде військовим. Ті ж дружини мобілізованих трішечки потерплять, проте потім це все припинять. Там же широке поле діяльності для прокуратури. Була б людина, а стаття знайдеться. Не варто чекати будь-яких повстань, їх не буде", - зазначив Сотник.

Однак Захід повинен думати, як знищити самого Путіна.

"Так ось, цього ватажка потрібно знищити, і я поясню чому. Коли банда обезголовлена, з нею починають відбуватися різні речі. Перша - нагорі з'являється гризня за те, хто тепер головний. В середині йдуть коливання з приводу того, що робити: до когось перебігти або самому що-небудь зробити у себе в регіончику. Може, самому створити ПВК, щоб утримати владу, а потім потихеньку, разом з регіончиком, та й відповзти. А на самому низу і геть відбуватиметься хаос: Куди бігти? Що робити? Кому присягати? За що і за кого воюємо? І ось така картина може виникнути, ще й в умовах війни", - пояснив він.

Після ліквідації ватажка відкривається вікно можливостей, яким можна користуватися, додав Сотник.

"Я не буду ставити питання, чому мою пораду досі не взяли до відома. Але повторно звертаюся до Заходу - зробіть це. Краще один фільм про Джеймса Бонда не зніміть, а зробіть. І тоді всі повірять, що у вас є Джеймси Бонди", - підкреслив Сотник.

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник)-письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав із засудженням російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Перспективи перемоги Путіна

Напередодні колишній заступник керівника ЦРУ Джек Девайн заявив, що в результаті держперевороту в РФ диктатор Володимир Путін буде відсторонений від влади. Він назвав це "чорним лебедем".

Крім непередбачуваності Путіна Захід побоюється і його намірів піти війною проти країн НАТО в разі перемоги в Україні.

З початку повномасштабного вторгнення Росія тримає під контролем близько 1/5 території України. Приблизно 1000-км лінія фронту в цьому році майже не зрушила з місця, писав NYT. Тому Путін "у стані очікування".

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