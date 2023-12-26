ЗСУ знищили 20% чорноморського флоту РФ - міноборони Британії

Домінування Росії в Чорному морі зараз поставлене під сумнів, вважають в Міноборони Британії.

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ЗСУ знищили 20% чорноморського флоту РФ / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, "Информатор Украина"

Міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс заявив, що удар українських сил по російському військовому кораблю в окупованому Криму в ніч на 26 грудня свідчить про те, що "помиляються ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут"

"Вони не помітили, що за останні чотири місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту. Домінування Росії в Чорному морі зараз поставлене під сумнів, і нова Коаліція морських можливостей під керівництвом Великої Британії і Норвегії допомагає Україні перемагати на морі", - написав Шаппс у соцмережі X.

Нагадаємо, що Росія заявила про знищення двох українських Су-24 в Криму. Російське Міноборони звітує про нібито знищення двох українських бомбардувальників Су-24М під час атаки на Крим вночі 26 грудня.

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У Криму знищили російський десантний корабель Новочеркаськ. Сили оборони України знищили в порту окупованої Феодосії великий десантний корабель Новочеркаськ, повідомив командувач Олещук.

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