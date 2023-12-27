Путін планує напасти на НАТО і сподівається на Трампа – Сотник

Глава Кремля тримає руку на "ядерній кнопці" і сподівається, що на президентських виборах у США виграє Трамп.

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Путін планує напасти на НАТО і сподівається на Трампа/ колаж: Главред, фото: скрін, Главред

Країна-агресорка Росія хоче захопити Україну і далі може замахнутися навіть на країни НАТО.

Російський диктатор Володимир Путін звик шантажувати світ тим, що він може застосувати ядерну зброю. Глава Кремля і далі триматиме руку на кнопці, намагаючись таким чином впливати на інші країни. Таку думку висловив журналіст, письменник, публіцист і головний редактор каналу Sotnik-TV Олександр Сотник в інтерв'ю Главреду.

Сотник вважає, що Росія і справді не відкидає варіанту здійснити напад на країни, які є членами НАТО. Але в РФ не уявляють, як саме це має відбуватися.

"Я не знаю. Думаю, вони й самі не знають. Напевно, вважають, що рвонуть всією своєю масою, і ця болотна трясовина, жижа, піде на Європу, після чого всі, мовляв, розбіжаться. І побіжить Європа. Куди побіжить – Бог його знає", – зазначає журналіст.

За словами Сотника, у росіян є останній аргумент, яким вони розмахували всю попередню путінську шестирічку і будуть розмахувати зараз – ядерна зброя.

"Путін просто буде тримати лапу на кнопці і казати: от завтрашній день – останній. Все буде завтра, ви побачите "грибний сезон". А вже надвечір скаже: "Ха, пожартував-пожартував, обдурили дурника... Це буде завтра", – сказав журналіст.

Також він додав, що Путін сподівається на те, що у президентських виборах у США в 2024 році виграє Дональд Трамп.

"А хто буде здатний довго витримати таку напругу? США, Європа? Ми ще не знаємо, хто за рік у Штатах прийде до влади. Путін дуже сподівається на Трампа. Причому Трамп не приховує своїх намірів – він каже: я прийду до влади, і ми вийдемо з НАТО, більше не будемо платити в Альянс ані цента. Але ж Штати на даний момент наповнюють бюджет НАТО на 70%. І що тоді буде? Як собі це уявляє Путін? Якось, напевно, і уявляє", – зазначив Сотник.

Дивіться відео, в якому Олександр Сотник зробив прогноз про війну Росії з НАТО:

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що Зеленський зібрав військове керівництво на Ставку – обговорили план війни на 2024 рік. Зеленський зазначив, що окрема увага приділена до виробництва всіх видів потрібних дронів, зокрема FPV та боєприпасів до них.

Також раніше журналіст, письменник, публіцист і головний редактор каналу Sotnik-TV Олександр Сотник розповів, коли завершиться війна Росії проти України. Сотник вважає, що війна йтиме стільки, скільки протримається Російська Федерація з Путіним.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто не підлягає призову до ЗСУ згідно з новим законопроектом про мобілізацію. Низка категорій українців не підлягатиме мобілізації.

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