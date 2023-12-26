"Я незадоволений": Залужний жорстко розкритикував роботу ТЦК

Залужний заявив, що необхідність у новому законопроекті з'явилася через неефективну роботу співробітників ТЦК.

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Залужний незадоволений роботою ТЦК / Колаж : Главред, фото: скріншот з відео, Генштаб ЗСУ

Валерій Залужний незадоволений роботою співробітників ТЦК і СП. Про це він заявив під час пресконференція.

Він додав, що саме через недостатню ефективність ТЦК з'явилася необхідність у новому законопроекті про мобілізацію.

"Роботою ТЦК я незадоволений. Якби я був задоволений, ми б зараз не обговорювали це", — сказав Залужний. відео дня

Генерал зазначив, що співробітники ТЦК повинні володіти певним комплексом навичок і знань, щоб виконувати свої обов'язки ефективно. Також нині є можливість приймати до лав військкоматів новий особовий склад.

"Ми простежили, щоб ключові посади, які безпосередньо працюють над організацією процесу в ТЦК, залишилися і продовжили свою роботу. Тому я думаю, що ми з цим завданням впораємося. Що стосується безпосередніх керівників - скажімо так, робота йде далі", – сказав Залужний.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що Кабмін розробляє правила на мобілізацію 500 тисяч військових. Депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія наголосив, що парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на Комітеті.

Зеленський розповів про мобілізацію 500 тисяч осіб. За словами президента, це серйозна цифра та наголосив, що йому необхідно більше аргументів, щоб підтримати напрямок цієї мобілізації.

ЗСУ хочуть розширити категорії громадян для мобілізації. Горбач розповів, що у ЗСУ планують розширити на три категорії, кого можуть призвати до війська під час мобілізації.

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