Переворот або самогубство: ексзаступник шефа ЦРУ спрогнозував ліквідацію Путіна

Володимир Путін може не дожити до наступного дня народження, не виключає Джек Девайн.

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Джек Дейван спрогнозував ліквідацію Володимира Путіна / Колаж: Главред, Фото: УНІАН , censor.net

В результаті держперевороту в РФ диктатор Володимир Путін буде відсторонений від влади, заявив колишній заступник керівника ЦРУ Джек Девайн.

Це може статися через те, що розв'язана Кремлем війна з Україною зайшла в глухий кут, пише The Sun.

"Це буде сюрприз. Завжди є те, що ми називаємо "Чорним лебедем", який з'являється нізвідки. Путін може зникнути завтра, і я не здивуюся, якщо якийсь елемент в уряді вирішить, що він збирається вжити виконавчих заходів", - не виключив експерт.

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При цьому він також спрогнозував, яким чином Путіна можуть усунути від влади в РФ.

"Я не думаю, що це буде повстання. Я думаю, що це буде те, що ми можемо назвати палацовим переворотом", - не виключив співрозмовник.

Він також припускає, що Путін може не дожити до наступного дня народження, оскільки він швидше вб'є себе, ніж зіткнеться з приниженням, пов'язаним з переворотом в Росії.

Колишній глава ЦРУ попередив, що Путін стає все більш непередбачуваним і небезпечним, при цьому його популярність буде продовжувати падати, оскільки війна триватиме.

"Чим більше втрат і чим більше насильства видно російським громадянам, тим менше людей (росіян - ред.) хочуть брати участь у війні. Йому буде важко вербувати, але це все-таки Росія. Він знайде способи, як підійти, переманити... але війна стане все менш популярною", — додав Девайн.

Раньше у ГУР назвали цілі розгону інформації про смерть диктатора. Внутрішні процеси і протистояння в РФ проявляються абсолютно в різних формах, підкреслив Андрій Юсов.

Як відомо, нещодавно Telegram-канал Генерал СЗР писав, що у Путіна ввечері 22 жовтня стався серйозний напад - кремлівський диктатор мало не помер, проте медикам вдалося його відкачати. За даними каналу, до Путіна терміново викликали медиків. Лікарі провели реанімацію. У президента РФ нібито була зупинка серця.

Нагадаємо, раніше Генерал СЗР повідомив, що Путін нібито "помер" внаслідок зупинки серця у резиденції на Валдаї, і в Росії "починається переворот".

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