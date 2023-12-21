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Україна до кінця 2023 року розчарована Заходом, Путін вичікує - AP

Андрій Ганчук
21 грудня 2023, 17:34
Розв'язана Росією проти України війна триває, а західний світ не надав Києву достатньої кількості озброєнь для зміни ситуації, яка склалася на полі бою.
Путін, ВСУ
Путін чекає, що Захід нібито припинить військову підтримку України - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: 115-я ОБрТрО, скріншот YouTube

Україна завершує 2023 рік у стані розчарування у зв'язку з нестачею військової допомоги з боку Заходу, яка потрібна для відбиття повномасштабної агресії Росії. Глава Кремля Володимир Путін чекає, що західний світ втомиться від цієї війни і переключиться на ситуацію на Близькому Сході і загрозу Тайваню з боку Китаю. Про це заявив аналітик Associated Press Баррі Хеттон.

У матеріалі AP він написав про те, що Україна закінчує поточний рік у стані безвиході, оскільки війна триває, а допомоги від союзників не вистачає.

Очікування, які були на початку року, закінчилися "розчаруванням на полі бою, все більш похмурим настроєм серед військ і тривогою щодо майбутнього західної допомоги військовим зусиллям України".

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"Між ними було короткочасне повстання в Росії, обвалення дамби в Україні і пролиття великої крові з обох сторін конфлікту. За двадцять два місяці з моменту вторгнення Росія тримає під контролем близько однієї п'ятої території України, а приблизно 1000-кілометрова лінія фронту в цьому році майже не зрушила з місця", - сказав аналітик.

Експерт акцентував увагу на тому, що в країнах Заходу, які підтримують Україну проти "значно більшого противника", дискусії про допомогу Києву стають все більш напруженими. Глава Кремля Володимир Путін, в свою чергу, чекає втоми західного світу від війни і перемикання його уваги на інші геополітичні виклики.

"Він робить ставку на те, що підтримка Заходу поступово впаде, роздроблена політичними розбіжностями, роз'їдена втомою від війни і відволікнеться на інші виклики, такі як загроза Китаю Тайваню і війна на Близькому Сході", - вважає Хеттон.

Перспективи можуть змінитися на користь Путіна

За словами аналітика, ситуація на міжнародній арені наступного року може різко змінитися на користь Путіна. Деякі кандидати-республіканці на посаду президента прагнуть припинити військову підтримку України.

Київ розчарований ситуацією

"Наприкінці року Зеленський здобув дипломатичну перемогу, коли Європейський Союз надав Україні прискорені перемовини про вступ до блоку. Але навіть цей тріумф був пом'якшений усвідомленням того, що процес може тривати роками, як і отримання членства в НАТО. І відмова ЄС у наданні 50 мільярдів євро допомоги, щоб допомогти зберегти постраждалу українську економіку, розчарувала Київ", - підкреслив Баррі Хеттон.

Війна Росії проти України

Конгрес США так і не проголосував за законопроект, в рамках якого Штати повинні були виділити більш 60 мільярдів доларів на фінансування військової допомоги Україні. Голосування очікується в січні 2024 року.

Журналісти AP вважають, що армія України має "план" на зиму. Сили оборони змінюють тактику. Вони зосередяться на збереженні життів захисників і нанесенні російським окупаційним військам максимальної шкоди.

У Путіна є план, війська РФ намагаються перехопити ініціативу у двох областях. Окупанти намагаються просунутися в районі Авдіївки та Куп'янська і мають намір завдавати ударів по критичній інфраструктурі України.

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Володимир Путін військова допомога війна Росії та України
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