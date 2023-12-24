"Нам загрожує небезпека": у Британії заявили про наслідки у разі перемоги Путіна

Західний світ не повинен допустити поразки України у війні з агресором Росією, інакше світ зіткнеться із загрозою епохи диктаторів і автократії. Якщо Володимир Путін переможе у війні, наслідки захлеснуть різні регіони світу. Про це заявив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс.
Як повідомляє The Sunday Times, він сказав про те, що не можна допустити перемоги автократів і диктаторів над демократичним світом.
"Нам загрожує небезпека потрапити в епоху, коли ми дозволимо диктаторам і автократам взяти верх, а це неймовірно небезпечно. Майже немає такої ціни, яку ми не були б готові заплатити сьогодні, щоб не допустити цього завтра", - сказав глава відомства.
Він акцентував увагу на тому, що витрати на оборону Британії і в цілому на Заході явно недостатні для запобігання загрози відродження Росії. Якщо Путіну вдасться перемогти в Україні, наслідки будуть дуже важкими.
"Якщо ми дозволимо Путіну виграти цю війну, затягуючи її, і він якимось чином переможе, виснаживши всіх інших, то ми будемо страждати від наслідків. І наслідки будуть неймовірно важкими для Європи, для Британії, для світу. Причина, чому я так кажу, полягає в тому, що ми знаємо, що відбувається, коли диктатори марширують Європою", - пояснив міністр.
Також Грант Шаппс підкреслив, що якщо Росія переможе у війні, весь світ зіткнеться з наслідками – у тому числі, Індо-Тихоокеанський регіон та інші місця. Тому світ не повинен дозволити собі програти війну проти України.
Путін "просить перемовин"
Журналісти американського видання The New York Times опублікували статтю, в якій йшлося про те, що керівник Кремля Володимир Путін нібито подав сигнали Заходу про "перемовини". Путін "сподівається" на заморозку війни на нинішній лінії бойових дій.
В Інституті вивчення війни розкрили плани Путіна щодо "припинення війни". Аналітики вважають, що Росії потрібна заморозка для скорочення постачань Україні озброєнь. Путін не налаштований на реальний перемовний процес.
У ГУР поставили Путіну дві жорсткі умови щодо завершення війни. Україна повинна вийти на свої кордони, а Росія відповісти за всі свої злочини. У військовій розвідці вважають, що Москва хоче завершити війну, але в своїх "інтересах".
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