ППО могли перекинути на кордон: експерт висунув несподівану версію знищення авіації РФ

Перекинути сили ППО до кордонів РФ значно легше там, де не відбуваються активні бойові дії, пояснив Олексій Мельник.

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Перекидання систем ППО до лінії фронту може знизити активність авіації російських окупантів, заявив співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

"Тут діє чисто математичний розрахунок. Є дальність ураження українських систем ППО, і зрозуміло, що ці комплекси потрібно доставити якомога ближче до лінії фронту, але так, щоб вони не стали метою для російського удару", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Разом з тим експерт зазначив, що у РФ, попри всі її проблеми, залишаються надзвичайно великі потужності в цій сфері.

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"Всі вони є небезпечною зброєю Росії, яка дозволяє переглядати територію України на глибині до 500 кілометрів", — пояснив він.

Тому, за словами співрозмовника, виконати завдання з перекидання сил ППО до кордонів РФ значно легше саме там, де не відбуваються активні бойові дії.

"Якщо розглядати Брянську область, то таких активних бойових дій немає, і, ймовірно, захисту приділялося менше уваги. Якщо ж ми говоримо про українську ППО, то там було завдання непомітно доставити комплекс і потім його звідти евакуювати. Воно простіше, ніж в районі Бахмута, де зосереджені основні засоби спостереження і ураження РФ", — зазначив він.

Експерт не виключив, що українські сили могли розглядати питання проведення таких операцій.

"Коли будуть умови для того, щоб уражати цілі на більшій глибині, то напевно цим скористаються. Умови - це, в першу чергу, технічні характеристики самих комплексів. Чим більше дальність, тим ефективніше і безпечніше можна їх використовувати проти ворога", — додав Мельник.

Олексій Мельник Олексій Мельник - співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Підполковник запасу ЗСУ, учасник миротворчих операцій Організації об'єднаних Націй. У Збройних силах України працював заступником командира авіаційної бази з льотної підготовки.

Нагадаємо, раніше в Брянській області на території країни-агресора Росії були збиті 4 повітряних судна-два бойові літаки Су-34 і Су-35 і два Мі-8. На південно-західній частині Брянщини ввели "план перехоплення".

У суботу, 13 травня, розбилися 4 повітряних судна – два вертольоти і два штурмовики, які поверталися з так званого "бойового завдання" російських окупантів і потрапили під обстріл.

У мережі також поширили повідомлення, фото і відео про падіння військових літаків окупантів РФ і вертольотів в Брянській області.

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