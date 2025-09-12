'Це зазвичай літні люди': клієнти Ощадбанку залишаються без карток

Ви дізнаєтеся:
- Клієнт розповів, що проблема є масовою
- Що кажуть у банку
Клієнти Ощадбанку скаржаться що у них, не підтягується рахунок картки для отримання компенсації за програмою Е-відновлення, якщо у клієнта відсутній ІПН
На порталі Мінфіну незадоволений клієнт розповів, що проблема є масовою і стосується клієнтів банку без ІПН.
"Це зазвичай люди похилого віку з кнопковим телефоном, тому що якщо є смартфон, то відкривається картка моно і немає жодних проблем. Виходить, що найбільш вразливе населення не може отримати компенсацію, тому що комусь не хочеться вирішувати проблему", - розповів клієнт.
За його словами, у відділенні, на жаль, допомогти не можуть.
"Дуже прикро, що літні люди не в змозі домогтися чогось", - підсумував клієнт.
Про джерело: Мінфін
Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.
На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки в банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.
