'Це зазвичай літні люди': клієнти Ощадбанку залишаються без карток

Незадоволений клієнт розповів, що проблема є масовою.

https://glavred.net/economics/eto-obychno-pozhilye-lyudi-klienty-oshchadbanka-ostayutsya-bez-kart-10697582.html Посилання скопійоване

Клієнти Ощадбанку залишилися без карток / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Клієнт розповів, що проблема є масовою

Що кажуть у банку

Клієнти Ощадбанку скаржаться що у них, не підтягується рахунок картки для отримання компенсації за програмою Е-відновлення, якщо у клієнта відсутній ІПН

На порталі Мінфіну незадоволений клієнт розповів, що проблема є масовою і стосується клієнтів банку без ІПН.

відео дня

"Це зазвичай люди похилого віку з кнопковим телефоном, тому що якщо є смартфон, то відкривається картка моно і немає жодних проблем. Виходить, що найбільш вразливе населення не може отримати компенсацію, тому що комусь не хочеться вирішувати проблему", - розповів клієнт.

За його словами, у відділенні, на жаль, допомогти не можуть.

"Дуже прикро, що літні люди не в змозі домогтися чогось", - підсумував клієнт.

Відкликання Ощадбанк / Фото: скріншот

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, клієнтка ПриватБанку поскаржилася на безпідставне зменшення кредитного ліміту, через що на її картці виник негативний баланс.

Також клієнти ПриватБанку скаржилися на недостатній захист від шахраїв, які знімають великі суми з рахунків.

Вам може бути цікаво:

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки в банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред