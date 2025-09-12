Рус
Вбивство українки в США: хлопець вбитої опублікував нові фото та зробив заяву

Маріна Фурман
12 вересня 2025, 12:36
Хлопець звинуватив суддю Терезу Стокс у "некомпетентності", яка дозволила вбивці вийти на волю під заставу.
Ирина Заруцкая
Вбивство української біженки Ірини Заруцької у США / Колаж: Главред, фото: instagram/nstanilsav, instagram/lucaveros225

Головне:

  • У США вбили українську біженку Ірину Заруцьку
  • Хлопець дівчини звинувачує суддю Терезу Стокс у "некомпетентності"

Хлопець української біженки Ірини Заруцької, на яку жорстко напали в поїзді легкорейкового транспорту, опублікував нове фото із вбитою дівчиною на своїй сторінці в Instagram. Під зображенням він додав емоджі розбитого серця. Крім цього, Станіслав Нікулиця зробив заяву, пише Mirror.

Видання нагадує, що 22 серпня, вбивця дістав кишеньковий ніж і без видимих причин завдав смертельного удару у шию дівчини, поки інші пасажири в паніці сідили поруч. Заруцька загинула на місці.

Хлопець дівчини в опублікованих відео звинуватив суддю Терезу Стокс у "некомпетентності". На його думку, саме вона дозволила вбивці Брауну вийти на волю під заставу лише за сім місяців до трагедії, попри його кримінальне минуле та психічні проблеми.

Відомо, що наразі прокуратура США висунула Брауну федеральне звинувачення у вбивстві в системі громадського транспорту, яке передбачає довічне ув’язнення або смертну кару.

Вбита Ірина Заруцька зі своїм хлопцем
Вбита Ірина Заруцька зі своїм хлопцем / фото: скріншот nstagram/nstanilsav

Вбивство української біженки у США Ірини Заруцької - новини за темою

Як писав Главред, увечері 22 серпня в США знайшли мертвою дівчину з України, яка приїхала в Америку в пошуках нового життя. 23-річна Ірина Заруцька стала жертвою кривавого нападу в приміському поїзді South End у Шарлотті в штаті Північна Кароліна.

Підозрюваному у вбивстві 34-річному Декарлосу Брауну-молодшому, який напав на українку, загрожує смертна кара. Таке покарання вимагає сам президент США Дональд Трамп.

Пізніше зʼявилася інформація про те, що батько загиблої Станіслав Заруцький, не зміг приїхати на похорон дочки через заборону на виїзд за кордон для чоловіків призовного віку.

23:56

"Далекобійна" відповідь на обстріли: Україна отримає доступ до нових ракет

22:56

Помилка, яка може коштувати троянд: чого не можна робити з квітами у вересніВідео

22:55

Ще один актор-військовий загинув на фронті

