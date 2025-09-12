Варто запастись зараз: українцям сказали, коли подорожчає базовий продукт

Експерт наголосив, що зараз в Україні не вистачає овочевих сховищ.

Ціни на картоплю в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay

Головне із заяви експерта:

Цього року в Україні хороший урожай картоплі

Вартість овоча почне підніматись взимку

Під час піку реалізації з городів і полів ціна на овочі низька

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук припустив, чи вистачить власного врожаю картоплі Україні до весни та якою буде ціна на цей овоч.

За його словами, урожай цього року досить хороший, але взимку овочі почнуть дорожчати через витрати на зберігання, а навесні відбуватиметься надходження імпорту через те, що своєї якісної картоплі стане менше.

"Взагалі, дефіцит овочевої групи в Україні зараз на рівні 400 мільйонів доларів, тобто ми імпортуємо овочі на таку суму. Уявіть, скільки грошей ми втрачаємо! Все було б інакше, якби в нашій державі був правильний підхід до надання кредитів аграріям, які займаються овочівництвом", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Марчук підкреслив, що зараз це поступово починають робити, думають над грантами, щоб виробники заходили в цю нішу, а ми не були залежними від імпорту в зимовий період часу і користувалися своїм виробництвом.

"Якщо це буде зроблено, то зимовий період ми будемо проходити з незначними стрибками цін. Втім, все це в перспективі, а зараз ситуація така, що овочевих сховищ не вистачає для зберігання. Тому під час піку реалізації з городів і полів ціна на овочі низька, але як тільки овочі починають закладатися на зберігання, ціна зростає", - підсумував експерт.

Яким будуть ціни на продукти у вересні

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповідав, що ситуація з продуктами у вересні та загалом восени залежатиме від врожаю.

За його словами, у цьому році картоплі та городини буде більше, тож суттєвого дефіциту не очікується.

"Що стосується інших продуктів, таких як яйця чи м’ясо, то їхня вартість значною мірою залежить від ціни на комбікорм", - наголосив він.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Державній службі статистики України розповіли, що у серпні 2025 року в Україні було зафіксовано дефляцію - споживчі ціни знизилися на 0,2%. Однак цей показник стосується лише порівняння з попереднім місяцем - липнем.

Також відомо, що в Україні почали стрімко знижуватися ціни на білокачанну капусту, яка ще минулого тижня била усі рекорди у вартості.

Водночас, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН повідомила, що у серпні індекс цін на м’ясо ФАО досяг історичного максимуму - 128 пунктів. Це на 0,6% більше, ніж у липні, і на 4,9% вище, ніж у серпні 2024 року.

Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

