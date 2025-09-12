Трамп заявив, що вбивцю Чарлі Кірка 'здав' батько - що відомо про затриманого

Президент США розповів, що батько підозрюваного допоміг слідству.

https://glavred.net/world/tramp-zayavil-chto-ubiycu-charli-kirka-sdal-otec-kem-okazalsya-zaderzhannyy-10697534.html Посилання скопійоване

Трамп заявив, що вбивцю Чарлі Кірка затримано / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, uk.wikipedia.org, скріншот з YouTube

Головне:

Ймовірного вбивцю Чарлі Кірка затримано

Підозрюваного здали близькі до нього люди

Вбивцею вважають 22-річного Тайлера Робінсона з Юти

Підозрюваного у вбивстві правого активіста Чарлі Кірка затримали. Він перебуває під вартою. Про це повідомив президент США Дональд Трамп, пише CNN.

"Я вважаю з великою впевненістю, що ми затримали його. Усі спрацювали чудово... Тож, так, я думаю, що зараз ми в чудовому становищі - він під вартою", - сказав американський лідер. відео дня

Ідентифікувати стрільця було надзвичайно складно через низьку якість наявного фото. Проте, як зазначив Трампа, хтось "дуже близький до нього здав його". За його словами, підозрюваного знайшли завдяки ланцюгу людей.

"Це був міністр, і міністр звернувся до друга - до речі, міністра, який працює в правоохоронній сфері, а його добрий друг - високопоставлений маршал США, і вони взялися за справу, а потім до справи долучився батько", - пояснив Трамп.

Президент США додав, що інформатором виступила "людина віри, священнослужитель", яка допомогла ідентифікувати підозрюваного. Батько затриманої особи співпрацював зі слідчими. Водночас Трамп відмовився розкривати, чи знав батько про можливий злочин сина.

Що відомо про ймовірного вбивцю

За даними чотирьох джерел, знайомих зі справою, затримано одну особу, яку наразі допитують у зв’язку з вбивством Чарлі Кірка. Два джерела CNN додали, що чоловік, який перебуває під вартою, зізнався батькові у скоєному злочині, після чого батько повідомив про це правоохоронців.

Президент США уточнив, що отримав лише коротку інформацію щодо справи перед інтерв’ю та заявив: "Мене завжди можуть виправити, але я просто кажу вам те, що чую".

Вбивцею активіста Чарлі Кірка вважають 22-річного жителя Юти Тайлера Робінсона, пише газета NYP із посиланням на джерела.

"Я сподіваюся, що його визнають винним, і сподіваюся, що він отримає смертну кару. Те, що він зробив - Чарлі Кірк був найкращою людиною, і він цього не заслуговував", - наголосив Трамп.

Хід розслідування

Колишній помічник директора ФБР з кримінальних розслідувань Кріс Свекер заявив, що після встановлення особи підозрюваного у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка чиновники зосередяться на побудові обвинувачення. Він додав, що нині проводиться низка розслідувань, спрямованих на побудову обвинувачення.

"Вони збиратимуть докази з будь-яких пристроїв, які в нього є. Вони все це перевірять", - сказав Свекер.

За його словами, слідчі також проводитимуть обшуки за ордером у помешканні підозрюваного, ретельно фіксуючи всі докази для подальшого судового процесу.

Вбивство Чарлі Кірка та замах на Трампа - новини за темою

Нагадаємо, 10 вересня відомого консервативного активіста та соратника Дональда Трампа Чарлі Кірк отримав смертельне поранення в шию під час заходу в Університеті Юта-Веллі в США. Після інциденту поліція знайшла гвинтівку, яку, ймовірно, використовував стрілець, а також сліди пальців і відбитки взуття.

Як повідомляв Главред, 14 липня 2024 року в Пенсильванії під час мітингу Дональда Трампа пролунали постріли. Трамп упав, після чого охоронці швидко підбігли та вивели його зі сцени. На правому вусі політика була помітна кров. Йдучи зі сцени, він підняв кулак і щось вигукнув натовпу, після чого його посадили в автомобіль і евакуювали.

Політичний аналітик Олександр Кочетков зазначив, що замах навряд чи був інсценованим, адже ризик для життя Трампа та його прихильників був надто високим.

Читайте також:

Про джерело: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред