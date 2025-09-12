Україну накриває похолодання і дощі: де влупить +5 градусів

Погода у Луцьку буде однією з найпрохолодніших. Там температура повітря опуститься до +11 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 13 вересня / фото: УНІАН

Погода в Україні 13 вересня буде дощовою та грозовою. Синоптики попереджають про похолодання. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях буде туман з поганою видимістю - 200-500 м. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 13 вересня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 13-14 вересня в Україні температур повітря підвищиться до +25 градусів. Однак вночі буде холодно - температура повітря опуститься до +8 градусів.

У Києві буде сухо. Температура повітря вночі опуститься до 12-15 градусів тепла, а вдень підвищиться до 22-24 градусів тепла. Вночі у столиці температура повітря опуститься до 12-15 градусів тепла. Найближчий дощ та похолодання очікуються 17 вересня.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 13 вересня

В Україні 13 вересня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують короткочасні дощі у Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій областях та у Карпатах. У західних областях очікується туман. Вітер буде східний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 10-15°, на сході країни 5-10°; вдень 18-23°, на Закарпатті та Одещині до 26°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +14

За даними meteoprog, 13 вересня в Україні буде дощова погода. Найтепліше буде у Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+27 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+21 градуса.

Прогноз погоди в Україні на 13 вересня / фото: meteoprog

Погода 13 вересня у Києві

У Києві 13 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 9-14°, вдень 18-23°; у Києві вночі 12-14°, вдень 21-23°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 13 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, 5 вересня погода в Україні буде місцями дощовою та грозовою. На території західних областей туман. У Києві також буде сухо. Температура повітря підвищиться до 26 градусів тепла.

Народний синоптик із Волинської області Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні восени. За його словами, початок вересня 2025 року буде теплим і сонячним.

Раніше кліматологиня і членкиня Національної академії наук США Світлана Краковська розповідала, що погода в Україні в найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

