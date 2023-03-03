Росіяни в паніці придумують відмазки: в районі аеродрому в Брянську були потужні вибухи

Російські пропагандисти придумали версію про те, що це були не вибухи, а літак, який "проходив звуковий бар'єр".

Біля аеродрому в Брянську пролунали вибухи / соцмережі ( ілюстративне фото)

В районі російського міжнародного аеропорту Брянська прогриміла потужна "бавовна". Росіяни вже в паніці придумують нові відмазки. Про це повідомляють росЗМІ.

Там стверджують, що 3 березня місцеві жителі почули 2 вибухи. Там нібито спрацювала російська система ППО по українському дрону.

Інші ж ЗМІ почали поширювати фейки про те, що насправді ППО не спрацьовувала і ніякого дрона не було. Все це вони спихнули на винищувач, який нібито "проходив звуковий бар'єр".

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Вибухи в Мачулищах

Вранці 26 лютого на військовому аеродромі Мачулищі в Білорусі сталися два вибухи, які призвели до пошкодження російського військово-транспортного літака і снігоприбиральної техніки.

Пізніше стало відомо, що в Мачулищах був підірваний літак ДРЛО А-50 ВКС РФ, який загарбники використовують для пошуку українських систем ППО. А-50 - дуже дорогий літак, на озброєнні у РФ таких бортів всього 9 штук. Його основна функція - дальня розвідка.

Лідер білоруської антиурядової організації BYPOL Олександр Азаров заявив, що російський військовий літак на військовому аеродромі Мачулищі в Білорусі підірвала білоруська опозиція. Виконавці зробили це за допомогою дронів. В результаті ударів були пошкоджені передня та центральна частини літака, а також радари і антена.

У британській розвідці переконані, що втрата літака А-50 обмежить повітряні операції РФ. Роль А-50 полягає в створенні розпізнаваної картини повітряної обстановки і забезпеченні координації дій сусідніх винищувачів.

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