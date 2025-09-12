Цього разу не впорався: що сталося зі здоров'ям MÉLOVIN

Коротко:
Днями стало відомо про те, що український співак Melovin на деякий час зник із соціальних мереж, чим не на жарт налякав шанувальників. Причина виявилася в тому, що у співака трапилися серйозні проблеми зі здоров'ям.
Про це він розповів в ексклюзивному коментарі Главреду.
Так, за словами артиста, він не відчував жодних тривожних дзвіночків або погіршень стану.
"Навіть зробив більш рідкісними зустрічі з психотерапевтом, тому що почувався чудово. Але цього разу не впорався. Останні ракетні обстріли, тиск через службу, я, який постійно думає, за чужі думки - лопнув сам. Я вчу не звертати уваги, а сам опинився на гачку в системи", - ділиться артист.
Співак додає, що останні дні перед госпіталізацією були дуже напруженими. "Мій організм поставив мене перед фактом: далі так жити не можна. Тому у вівторок вранці я вже був госпіталізований", - додає він.
Виявилося, що у Melovin діагностували важкий генералізований тривожний розлад із панічними атаками, і важкий депресивний епізод. "Дзвінок телефону викликає у мене вже панічний стан. Стан, на жаль, погіршується, тому потрібні додаткові обстеження", - каже він.
Melovin розповідає, що водночас, його підтримує команда найкращих лікарів під керівництвом психіатра і кандидата в доктора наук Світлани Ісаєнко. "Вона багато років тому вилікувала мене і зробить це ще раз. Рецидиви трапляються. Це нормально для тих реалій, у яких живемо. Спасибі за підтримку", - дякує він тим, хто опинився поруч із ним.
"Мої друзі! Мій телеграм завалений любов'ю! Мої батьки! Мої Меловінатори і слухачі! Моя палата вже завалена кульками і квітами, я дивлюся на це і плачу. Дякую всім щиро", - каже він.
Артист налаштований досить оптимістично. "Що допомагає зараз? Тисячі людей, які пишуть, підтримують, чекають. Я знаю, що маю йти далі! На студії триває робота над альбомом "MRoom13", на листопад уже заплановано великий тур країною і 5 грудня - шоу в київській Стереоплазі", - додає музикант.
