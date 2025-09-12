Цінники раптово змінили: в Україні неочікувано подорожчав базовий продукт

Українські супермаркети переписали ціни на один із продуктів першої необхідності.

В Україні подорожчав хліб / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Головне:

В Україні в магазинах подорожчав батон

Вартість житнього хліба залишається незмінною

Ціни на продукти в Україні продовжують дивувати українців. Та не завжди приємно. В той час, як сезонні овочі та фрукти дешевшають, хліб, наприклад, навпаки дорожчає.

Про це свідчать дані на сайті Мінфін. У супермаркетах переписали ціни на батон та пшеничний хліб.

Як змінилася ціна на хліб

У серпні середня ціна батона вагою 450 грамів в середньому становила 28,49 гривні. Однак вже сьогодні, 12 вересня, такий же батон коштує 29,40 гривні за буханець.

Піднялися ціни на на нарізку пшеничного хліба вагою 650 грамів. Минулого місяця українці платили за неї 45,75 гривні, в той час як сьогодні цей хліб коштує 47,99 гривні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Який хліб не змінився у ціні

Серед хлібо-булочної продукції один хліб все ж продається за незмінною ціною. Мова йде про хліб житній Riga Бородинівський, вагою 300 грамів. Його вартість залишається на рівні 45,83 гривні.

Що буде з цінами на хліб до кінця року

Главред писав, що за словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, є кілька факторів що впливають на зростання цін на хліб в України. Прогнозується, що станом на кінець 2025 року хліб подорожчає приблизно на 20-25%.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні на ринку почали стрімко знижуватися ціни на білокачанну капусту, яка ще минулого тижня била усі рекорди у вартості.

Раніше стало відомо, що згідно з прогнозом Дениса Марчука, після того, як вартість курячих яєць кілька місяців поспіль майже не змінюється, все може змінитися уже цієї осені.

Напередодні також повідомлялося, що в Україні закінчується "сезон великого молока", тож незабаром ціни на молочні продукти зростуть, але не більш як на 8%.

