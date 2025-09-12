"Сімейна фішка": донька Ющенка розповіла про свій козацький перстень із таємними знаками

Як зазначила Віталіна Ющенко, ця особлива прикраса об'єднує всю її родину.

Дочка Ющенка розповіла про свій козацький перстень із таємними знаками / колаж: Главред, фото: vitalinayushchenko / Instagram

Віктор Ющенко подарував усім близьким родичам однакові персні

Каблучку можна помітити на деяких знімках Віталіни

Старша донька третього українського президента Віктора Ющенка, дизайнерка Віталіна Ющенко розповіла про таємну прикрасу, яка є в усіх представників її родини. Про це пише ТаблоID.

Як зазначила Віталіна Ющенко, ця особлива прикраса об'єднує всю її родину.

"Така в нас сімейна фішка. Це тато вирішив усій сім'ї, всім дітям, дружині, онукам зробити однакові персні", - розповіла вона.

"Це перстень козацький, з дохристиянської культури, слов'янський період. На ньому зображені три сили: "Права", "Нава" і "Ява". "Права" - це світ богів, божественний світ, "Ява" - це буденний світ, і "Нава" - це світ потойбічний, післяжиттєвий, який реінкарнується потім у "Яву". Тепер у нас у кожного члена сім'ї, починаючи від батька, є така каблучка", - розповіла дочка Ющенка.

Каблучку можна помітити на деяких знімках Віталіни.

Про персону: Віталіна Ющенко Віталіна Ющенко - старша донька Віктора Ющенка. Її мати - перша дружина політика Світлана Колесник, вчителька української мови та літератури. У Віталіни Ющенко троє дітей. Батьком старшої доньки Домініки є бізнесмен Михайло Гончар, а Віктора та Андріану вона народила від підприємця Олексія Хахльова. Пара розлучилася 2013 року. Свої нинішні стосунки Віталіна Ющенко не афішує.

