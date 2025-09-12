"Сімейна фішка": донька Ющенка розповіла про свій козацький перстень із таємними знаками

Коротко:
- Віктор Ющенко подарував усім близьким родичам однакові персні
- Каблучку можна помітити на деяких знімках Віталіни
Старша донька третього українського президента Віктора Ющенка, дизайнерка Віталіна Ющенко розповіла про таємну прикрасу, яка є в усіх представників її родини. Про це пише ТаблоID.
Як зазначила Віталіна Ющенко, ця особлива прикраса об'єднує всю її родину.
"Така в нас сімейна фішка. Це тато вирішив усій сім'ї, всім дітям, дружині, онукам зробити однакові персні", - розповіла вона.
"Це перстень козацький, з дохристиянської культури, слов'янський період. На ньому зображені три сили: "Права", "Нава" і "Ява". "Права" - це світ богів, божественний світ, "Ява" - це буденний світ, і "Нава" - це світ потойбічний, післяжиттєвий, який реінкарнується потім у "Яву". Тепер у нас у кожного члена сім'ї, починаючи від батька, є така каблучка", - розповіла дочка Ющенка.
Каблучку можна помітити на деяких знімках Віталіни.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред розповідав про те, що український співак Melovin на деякий час зник із соціальних мереж, чим не на жарт налякав шанувальників - зазвичай він дуже активно спілкується зі своєю аудиторією. Ясність у цю ситуацію внесло близьке оточення артиста - співачки Swoiia і Lama.
Російську співачку Валерію та її чоловіка, продюсера Йосипа Пригожина, які підтримують терористичне вторгнення РФ в Україну, ошукали на 12 тисяч доларів у Туреччині.
Вас може зацікавити:
- "Сльози заважають": Марта Адамчук поділилася, яка порада Тіни Кароль їй допомагає
- У Туреччині Валерію та Пригожина пограбував таксист: путіністів позбавили величезної суми
- Охомутала одруженого: путіністка Лоліта закрутила новий роман
Про персону: Віталіна Ющенко
Віталіна Ющенко - старша донька Віктора Ющенка. Її мати - перша дружина політика Світлана Колесник, вчителька української мови та літератури.
У Віталіни Ющенко троє дітей. Батьком старшої доньки Домініки є бізнесмен Михайло Гончар, а Віктора та Андріану вона народила від підприємця Олексія Хахльова. Пара розлучилася 2013 року. Свої нинішні стосунки Віталіна Ющенко не афішує.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред