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"Від Брянська до Ростова": лінія фронту розтягнеться, а війна може тривати 10 років - Світан

5 січня 2023, 18:00
На думку військового експерта, бойові дії можуть початися вздовж усього кордону з РФ.
ЗСУ, війна в Україні, Роман Світан
Війна в Україні може розтягнутися на 10 років / Колаж фото 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, особистий архів Романа Світана

Війна в Україні може затягнутися на 10 років. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

Він переконаний, що якщо Україна не закінчить війну навесні 2023 року, то тоді лінією фронту буквально стане весь кордон з Росією.

"Якщо не навесні, то років на 10 все затягнеться. Це буде приблизно такий же конфлікт, як був по межі ОРДЛО – тільки ці 400 км розтягнуться по всьому кордону від Брянська до Ростова. Тобто весь кордон між Україною і Росією буде лінією фронту, перманентною бойовою зоною", - сказав Світан.

Однак він все ж обнадіюється і переконаний в тому, що ЗСУ закінчать війну навесні.

Війна Росії проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частину територій буде повернено військовим шляхом, а частину – дипломатичним. Водночас Кулеба зауважив, що наразі надто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прогнозує, що війна в Україні закінчиться цього року. За його словами, про це свідчить "математика війни" і чіткі аналізи розвідки. Подоляк наголосив, що у влади є дуже ефективна аналітична структура.

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула прогнозує, що війна Росії проти України завершиться в березні 2023 року. За його словами, поріг міцності РФ нижчий, ніж був у СРСР. Експерт підкреслив, що Росія зараз не така сильна, адже не має великих статків і втратила в Україні набагато більше військ, ніж СРСР в Афганістані.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Роман Світан
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