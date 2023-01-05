"Від Брянська до Ростова": лінія фронту розтягнеться, а війна може тривати 10 років - Світан

На думку військового експерта, бойові дії можуть початися вздовж усього кордону з РФ.

Війна в Україні може розтягнутися на 10 років / Колаж фото 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, особистий архів Романа Світана

Війна в Україні може затягнутися на 10 років. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

Він переконаний, що якщо Україна не закінчить війну навесні 2023 року, то тоді лінією фронту буквально стане весь кордон з Росією.

"Якщо не навесні, то років на 10 все затягнеться. Це буде приблизно такий же конфлікт, як був по межі ОРДЛО – тільки ці 400 км розтягнуться по всьому кордону від Брянська до Ростова. Тобто весь кордон між Україною і Росією буде лінією фронту, перманентною бойовою зоною", - сказав Світан.

Однак він все ж обнадіюється і переконаний в тому, що ЗСУ закінчать війну навесні.

Війна Росії проти України

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Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула прогнозує, що війна Росії проти України завершиться в березні 2023 року. За його словами, поріг міцності РФ нижчий, ніж був у СРСР. Експерт підкреслив, що Росія зараз не така сильна, адже не має великих статків і втратила в Україні набагато більше військ, ніж СРСР в Афганістані.

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