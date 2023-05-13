У Брянській області розбилися Су-34, Су-35 і два Мі-8 ВКС РФ: у Мережі розповіли подробиці

У Брянській області на території країни-агресора Росії могли бути збиті 4 повітряних судна – два бойові літаки Су-34 і Су-35 і два Мі-8. На південно-західній частині Брянщини запровадили "план Перехоплення".
Як повідомляє Telegram-канал Mash з посиланням на свої джерела, в Брянській області в суботу, 13 травня, ймовірно, розбилися 4 повітряних судна – два вертольоти і два штурмовики, які поверталися з так званого "бойового завдання" російських окупантів і потрапили під обстріл.
"Обидва Мі-8 впали над Клинцями. Су-34 і Су-35 розбилися поруч з українським кордоном під Стародубом. План "Перехоплення" розгорнули на всій південно-західній частині Брянської області", - пишуть автори каналу.
За даними Telegram-каналу ВЧК-ОГПУ, всі чотири повітряних судна були збиті.
"Джерело: ударний Су-34 і винищувач супроводу Су-35 наносили удари. По поверненню були збиті. Дві вертушки Мі-8 МШТ - це пошуково-рятувальна служба. Теж були збиті", - зазначено в повідомленні.
Момент падіння одного з літаків Су окупантів
Фрагмент "удару" по вертольоту Мі-8
Падіння Су-35
Міноборони окупантів Росії офіційно інформацію наразі жодним чином не прокоментувало.
У Брянській області впали повітряні судна
У суботу, 13 травня, в Мережі поширили повідомлення, фото і відео про падіння військових літаків окупантів РФ і вертольотів у Брянській області.
Повідомлялося, що за декілька годин були "збиті" два вертольоти (попередньо, Мі-8 і Мі-34) і військовий літак Су-34.
Спочатку пропагандисти назвали причиною аварії пожежу. У месенджерах опублікували кадри, на яких на запчастинах вертольота видно отвори від великого калібру.
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