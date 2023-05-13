У Брянській області розбилися Су-34, Су-35 і два Мі-8 ВКС РФ: у Мережі розповіли подробиці

У Мережі пишуть, що військові літаки агресора Су-34 і Су-35 розбилися поруч з кордоном країни-окупанта Росії з Україною під Стародубом Брянської області.

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Падіння одного з російських Су і вертольота Мі-8 / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі

У Брянській області на території країни-агресора Росії могли бути збиті 4 повітряних судна – два бойові літаки Су-34 і Су-35 і два Мі-8. На південно-західній частині Брянщини запровадили "план Перехоплення".

Як повідомляє Telegram-канал Mash з посиланням на свої джерела, в Брянській області в суботу, 13 травня, ймовірно, розбилися 4 повітряних судна – два вертольоти і два штурмовики, які поверталися з так званого "бойового завдання" російських окупантів і потрапили під обстріл.

"Обидва Мі-8 впали над Клинцями. Су-34 і Су-35 розбилися поруч з українським кордоном під Стародубом. План "Перехоплення" розгорнули на всій південно-західній частині Брянської області", - пишуть автори каналу.

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За даними Telegram-каналу ВЧК-ОГПУ, всі чотири повітряних судна були збиті.

"Джерело: ударний Су-34 і винищувач супроводу Су-35 наносили удари. По поверненню були збиті. Дві вертушки Мі-8 МШТ - це пошуково-рятувальна служба. Теж були збиті", - зазначено в повідомленні.

Момент падіння одного з літаків Су окупантів

Падіння російського військового літака Су / Скріншот соцмережі

Фрагмент "удару" по вертольоту Мі-8

Удар по Мі-8 російських ВКС / Скріншот соцмережі

Падіння Су-35

Падіння військового літака окупантів Су-35 / Скриншот соцсети

Міноборони окупантів Росії офіційно інформацію наразі жодним чином не прокоментувало.

У Брянській області впали повітряні судна

У суботу, 13 травня, в Мережі поширили повідомлення, фото і відео про падіння військових літаків окупантів РФ і вертольотів у Брянській області.

Повідомлялося, що за декілька годин були "збиті" два вертольоти (попередньо, Мі-8 і Мі-34) і військовий літак Су-34.

Спочатку пропагандисти назвали причиною аварії пожежу. У месенджерах опублікували кадри, на яких на запчастинах вертольота видно отвори від великого калібру.

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