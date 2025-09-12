Рус
Агресивні та гнівливі: люди, народжені в ці дати, легко виходять із себе

Віталій Кірсанов
12 вересня 2025, 19:55
Розуміння власних слабких сторін допомагає краще контролювати емоції та будувати гармонійні стосунки.
Люди, народжені в ці дати, легко виходять із себе
Люди, народжені в ці дати, легко виходять із себе / Колаж: Главред, фото: pexels, pixabay

  • Деякі дати пов'язані з підвищеною дратівливістю та агресією
  • Експерти зазначають, що ці схильності не є вироком

Нумерологія вважає, що дати народження впливають не тільки на риси характеру, а й на емоційну сферу людини. Зокрема, деякі числа пов'язані з підвищеною дратівливістю, агресією та схильністю до емоційних вибухів. Про це пише Jagran English.

За словами нумерологів, особливо яскраво це проявляється у людей, які народилися 9, 18, 27, 29 і 30 числа будь-якого місяця.

Ті, хто з'явився на світ 9-го, часто мають потужні почуття і гостре відчуття справедливості. Їхня пристрасть і гнів здатні вириватися назовні, особливо коли вони бачать несправедливість.

Народжені 18-го числа поєднують амбіції та незалежність, але через це можуть швидко втрачати самоконтроль і вибухати гнівом.

Люди, що з'явилися на світ 29-го, вирізняються імпульсивністю. Вони часто реагують миттєво й емоційно, не замислюючись про наслідки.

Народжені 30-го числа здебільшого висловлюють своє невдоволення голосно або навіть творчо, демонструючи ідеалістичну форму люті.

А ось ті, хто народився 27-го, вирізняються високою емоційною чутливістю. Це робить їх схильними до внутрішніх протиріч і раптових емоційних спалахів.

Експерти зазначають, що ці схильності не є вироком: розуміння власних слабких сторін допомагає краще контролювати емоції та будувати гармонійні стосунки.

Що варто враховувати читачеві

Цей матеріал - ознайомчого характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення та твердження не можна перевірити чи підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за ім'ям і подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

астролог гороскоп астрологи знаки зодіаку астрологія астрологічний прогноз
Вбивство українки в США: хлопець вбитої опублікував нові фото та зробив заяву

12:34

Летів на швидкості 200 км/год та намагався зам’яти справу: з’явились нові деталі кривавої ДТП за участі детектива НАБУ

12:07

М'ясо в Україні дорожчає: чого чекати восени та взимку

