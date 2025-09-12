"Велика маленька брехня" отримає 3 сезон: HBO розпочав роботу

Чутки про третю частину "Великої маленької брехні" ходили вже давно.

HBO взявся за продовження "Великої маленької брехні" / колаж: Главред, фото: скріншот

Серіал уперше вийшов у 2017 році й одразу отримав визнання критиків

Проєкт отримав кілька премій "Еммі"

Ніколь Кідман натякнула на продовження серіалу в листопаді 2023 року

Американська мережа платного телебачення HBO офіційно запускає виробництво третього сезону драматичного серіалу "Велика маленька брехня" ("Big Little Lies"). Про це повідомляє Variety.

Зазначається, що над сценарієм першої серії працюватиме співавторка "Містер і місіс Сміт" Франческа Слоун, яка нещодавно підписала дворічний контракт з HBO. Вона ж увійде до числа виконавчих продюсерів разом із Девідом Е. Келлі ("Презумпція невинності", "Анатомія скандалу"), Ніколь Кідман і Різ Візерспун.

Чутки про третю частину "Великої маленької брехні" ходили вже давно. Зокрема, Ніколь Кідман натякнула на продовження серіалу ще в листопаді 2023 року, однак офіційного підтвердження тоді не було.

Серіал уперше вийшов у 2017 році й одразу отримав визнання критиків. Проєкт отримав кілька премій "Еммі", зокрема за найкращий мінісеріал, найкращу акторку (Ніколь Кідман), найкращу акторку другого плану (Лора Дерн) і найкращого актора другого плану (Александр Скарсгард). У другому сезоні до зіркового складу приєдналася Меріл Стріп. Також у серіалі грали Шейлін Вудлі ("Дивергент", "Винні зірки"), Зої Кравіц ("Фантастичні тварини", "Кліпни двічі") і Адам Скотт ("Розрив").

Перший сезон базувався на романі австралійської письменниці Ліян Моріарті "Велика маленька брехня", тоді як другий був написаний за оригінальною історією авторки.

У 2026 році очікується вихід нової книги Моріарті, яка може лягти в основу майбутніх сюжетів.

