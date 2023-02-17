Вибухи біля аеропорту: росЗМІ поскаржилися на атаку дронів під Брянськом

У Мережі опублікували кадри зі слідами в повітрі після ракетних пусків.

Під Брянськом прогриміли вибухи / guberniya.tv

У прикордонних з Україною районах РФ заявили про те, що ЗСУ нібито атакували дронами міжнародний аеропорт "Брянськ".

Про це повідомляє місцеве видання "Брянська губернія". При цьому публікуються кадри зі слідами в повітрі після ракетних пусків.

"Російська система ППО збила дрон приблизно о 13.00. Кореспонденту вдалося сфотографувати слід у небі", — пише видання.

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РосЗМІ стверджують, що попередньо постраждалих і пошкоджень немає. Працюють оперативні служби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що потужні вибухи прогриміли в Білгородській області, а також у тимчасово окупованому РФ Криму.

Місцева влада повідомляє про роботу системи ППО. При цьому збита ракета впала на розв'язку однієї з автодоріг.

Крім того, в мережі також уточнили про те, що вибухи прогриміли в Брянській області РФ.

Раніше повідомлялося, що в Брянській області РФ прогриміли потужні вибухи відразу в декількох населених пунктах.

Про "бавовну" в місті Клинці на Брянщині повідомляє Російська служба Радіо Свобода.

За повідомленнями місцевих жителів, є ймовірність того, що в результаті вибухів сталася пожежа у військовій частині.

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