Вибухи біля аеропорту: росЗМІ поскаржилися на атаку дронів під Брянськом

У прикордонних з Україною районах РФ заявили про те, що ЗСУ нібито атакували дронами міжнародний аеропорт "Брянськ".
Про це повідомляє місцеве видання "Брянська губернія". При цьому публікуються кадри зі слідами в повітрі після ракетних пусків.
"Російська система ППО збила дрон приблизно о 13.00. Кореспонденту вдалося сфотографувати слід у небі", — пише видання.
РосЗМІ стверджують, що попередньо постраждалих і пошкоджень немає. Працюють оперативні служби.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що потужні вибухи прогриміли в Білгородській області, а також у тимчасово окупованому РФ Криму.
Місцева влада повідомляє про роботу системи ППО. При цьому збита ракета впала на розв'язку однієї з автодоріг.
Крім того, в мережі також уточнили про те, що вибухи прогриміли в Брянській області РФ.
Раніше повідомлялося, що в Брянській області РФ прогриміли потужні вибухи відразу в декількох населених пунктах.
Про "бавовну" в місті Клинці на Брянщині повідомляє Російська служба Радіо Свобода.
За повідомленнями місцевих жителів, є ймовірність того, що в результаті вибухів сталася пожежа у військовій частині.
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