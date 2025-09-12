В Україні підскочили ціни на продукти: що подорожчало найбільше

Подорожчання торкнулося майже всіх товарних груп, за винятком деяких видів овочів і цукру.

Головне:

У серпні 2025 року українці зіткнулися з черговим зростанням цін

Найбільше зростання цін зафіксовано на яйця, м'ясо та яблука

У серпні 2025 року в Україні було зафіксовано дефляцію - споживчі ціни знизилися на 0,2%. Однак цей показник стосується лише порівняння з попереднім місяцем - липнем.

Вартість товарів і послуг зменшилася в середньому на 0,2%. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Згідно зі звітом, порівняно з липнем споживчі ціни в серпні трохи знизилися. Однак, якщо розглядати річну інфляцію, вона все ще становить близько 13,2%, хоча й демонструє позитивну тенденцію: у липні цей показник був вищим - 14,1%.

Як змінилися ціни в Україні

У серпні 2025 року українці зіткнулися з черговим зростанням цін на продукти харчування, порівняно із серпнем 2024 року. Подорожчання торкнулося майже всіх товарних груп, за винятком деяких видів овочів і цукру, йдеться у статистиці, опублікованій Держстатом.

Найбільше зростання цін зафіксовано на яйця, м'ясо та яблука. Так, вартість яєць збільшилася на 77,4%, піднявшись із 31,4 до 55,8 гривень за десяток. Яблука подорожчали більш ніж удвічі - на 148,2%, з 28,3 до 70,3 гривень за кілограм.

Серед м'ясної продукції найбільше подорожчання показала курятина: курячі тушки стали дорожчими на 35,9%, а філе - на 37,5%. Свинина зросла в ціні на 36,8%, яловичина - майже на 23%.

Ціни на хліб збільшилися в діапазоні від 17% до 21%. Серед круп найбільше подорожчання продемонстрували ячна (+37,8%) і гречана (+19,1%). Молочні продукти також стали дорожчими: молоко зросло в ціні на 21,1%, сметана - на 23,5%, вершкове масло - на 31,5%. Соняшникова олія за рік подорожчала на 32,4%, досягнувши 81,4 гривень за літр.

У сегменті овочів спостерігалася різноспрямована цінова динаміка. Капуста подешевшала на 40,2%, буряк - на 13%. Водночас морква додала в ціні 10,2%, а картопля - 7,7%. Цукор став дешевшим на 9,3%, його середня ціна становить 32,4 гривень за кілограм.

Інфляція в Україні: думка експерта

Економічний експерт Данило Монін прокоментував статистику, зазначивши, що інфляція в Україні другий місяць поспіль тримається на рівні -0,2%, насамперед завдяки здешевленню овочів і фруктів - їхні ціни знизилися на 10-12%.

"Це вже помітно зі зниження цін на яблука, картоплю та інші продукти. Хоча річна інфляція залишається досить високою - 13,2%, я переглянув свій прогноз і тепер очікую, що за підсумками 2025 року вона знизиться до 10,3%", - додав він.

Ціни на продукти - новини за темою

Нагадаємо, Главред раніше писав, що в Україні найбільше споживають курятину, далі свинину і яловичину, при цьому ціни на м'ясо постійно зростають. Свинина подорожчала через подорожчання живої ваги свиней і втрати поголів'я через африканську чуму.

Раніше повідомлялося, що в українських супермаркетах подешевшало вершкове масло. Пачка "Селянського" 72,5% (200 г) коштує в середньому 107,32 грн, тоді як у липні вона коштувала 115,87 грн.

Як ішлося раніше в повідомленні, середньозважена ціна молока в Україні становить 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж раніше. Подорожчання пояснюють зростанням попиту від виробників сирів і кондитерських виробів.

Про джерело: Державна служба статистики України Держстат України - національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується міністром Кабінету Міністрів України. Забезпечує проведення в життя державної політики в галузі статистики, створення і належне функціонування загальнодержавної системи економіко-статистичної інформації на території України, пише Вікіпедія.

