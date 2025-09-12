Євро злітає, а долар обвалюється: новий курс валют на 15 вересня

По відношенню до євро гривня послабила позиції.

https://glavred.net/ukraine/evro-vzletaet-a-dollar-obvalivaetsya-novyy-kurs-valyut-na-15-sentyabrya-10697549.html Посилання скопійоване

Курс валют на 15 вересня / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

Яким буде курс валют у понеділок

В порівнянні з якою валютою гривня зміцнилась

Національний банк України встановив на понеділок, 15 вересня, новий офіційний курс валют. В порівнянні із доларом гривні вдалось зміцнитись. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Так, курс долара до гривні на понеділок встановлено на рівні 41,28 гривні за долар. Українська валюта зміцнилася на 3 копійки.

відео дня

Водночас, по відношенню до євро гривня послабила позиції. Курс євро установлено на рівні 48,39 гривні за один євро. Українська валюта втратила 12 копійок.

Варто додати, що на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,24/41,27 грн/дол., а євро - 48,32/48,34 грн/євро.

Яким буде курс валют наступного тижня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що наступного тижня українцям не варто проявляти надмірну активність зі скуповування євро.

За його словами, зараз в Україні спостерігається стабільна курсова ситуація, і наступний тиждень не стане винятком.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, Національний банк України встановив на п'ятницю, 12 вересня, офіційний курс долара на рівні 41,31 гривні, а євро - 48,27 гривні.

Фінансовий експерт Андрій Шевчишин вважає, що наразі у Національного банку України є всі можливості для утримання стабільного курсу гривні.

Крім того, Тарас Лєсовий говорив, що до 14 вересня показники валютного ринку будуть у відносно прогнозованому стані. Він вважає, що євро і долар — світові валюти, яким не загрожує небезпека.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред