Актриса Катя Кузнєцова розповіла, як їй погрожував чоловік Симоньян: що він хотів

Катя Кузнєцова розповіла, як поводився путініст і українофоб Кеосаян.

Кузнєцова розповіла про те, що їй пропонував Кеосаян / Колаж Главред, фото скріншот, фонтанка.ру

Українська акторка Катерина Кузнєцова, яка нещодавно розлучилася зі своїм бойфрендом-росіянином, розповіла несподівані факти про чоловіка путіністки та українофобки Симоньян - Тиграна Кеосаяна.

А в інтерв'ю Марічці Падалко вона розповіла, що вже після початку війни на сході України та російської анексії Криму, чоловік путіністки, який вже багато місяців перебуває в комі, запропонував українській актрисі знятися в його фільмі.

Катерина Кузнєцова / Скриншот YouTube

Як виявилося, Кеосаян пропонував Кузнєцовій зіграти у фільмі "Кримський міст", який не раз намагалися атакувати українські спеціальні служби, адже споруда є незаконною і з'єднує окупований Росією півострів із терористичною РФ.

"Він деспот, він абсолютно жахлива людина в плані його проявів. Це бидлота, ви знаєте, таких треба ще пошукати. Без принципів людина, у якої величезна кількість комплексів через те, що в неї не склалася кар'єра. Я вважаю, що в нього вона не склалася. Він мені каже, що хоче запросити мене в кіно. Матеріал називається "Кримський міст"... Я від цього цинізму просто випала", - додала артистка.

Про персону: Катерина Кузнєцова Катерина Кузнєцова - українська актриса театру і кіно, зірка російського серіалу "Кухня". Вона народилася 12 липня 1987 року в Києві. Батько - футболіст, заслужений майстер спорту Олег Кузнєцов, мати - українська легкоатлетка Алла Борисенко. Як пише Вікіпедія, Кузнєцова мріяла стати оперною співачкою, але вирішила вступати до театрального. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вона виїхала з РФ, виступивши з критикою і засудженням російського військового вторгнення в Україну.

