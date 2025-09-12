Рус
"Це була остання крапля": через що насправді вчитель убив школярів на Вінничині

Ангеліна Підвисоцька
12 вересня 2025, 04:21
Мама підозрюваного у вбивстві вчителя розповіла про видавництво.
Чому колишній учитель убив школярів на Вінничині

Що відомо:

  • На Вінниччині колишній учитель убив школярів
  • Мати затриманого заявляє, що її сина довели

У Вінницькій області молодий учитель фізкультури зарізав школярів. Жорстоке вбивство двох дітей сталося в Шаргороді. Мати підозрюваного вперше розповіла про те, що саме спровокувало її сина. Про це повідомляє ТСН.ua.

Мати 23-річного Олексія Пономарьова Оксана стверджує, що ці школярі нібито довели її сина. Водночас вона розуміє, що Олексій не мав права забирати життя дітей.

"Мій син зробив недобре. Я знаю, що він не мав права забирати життя. Ці діти зривали уроки, один із них сідав на підвіконня і робив те, що хотів. Крім того, цей учень чіплявся до дівчинки, Олексій зупиняв ці його дії. Учень поскаржився своїй матері і та прибігла з'ясовувати ситуацію. Олексій написав у щоденник зауваження, а мати хлопця накричала, мовляв, навіщо ти пишеш у щоденник зауваження", - розповідає про початок конфлікту Оксана.

Жінка стверджує, що її син хотів звільнитися ще напередодні нового року, однак його вмовили залишитися через дефіцит вчителів. Після цього почалося справжнє цькування Олексія, після чого він усе ж таки звільнився.

"До нього приходили додому, стукали йому в двері і потім тікали, писали йому образливі повідомлення. Це була ціла "шайка", яка всім цим займалася... Був випадок в укритті під час повітряної тривоги. Цей Микола Б., який, незважаючи на те, що був учнем, був на зріст, як мій син, так от, він підійшов до Олексія і штовхнув його в грудну клітку. Мій син зробив йому зауваження, закликаючи не зривати урок. Попросив його сісти, бо ще не закінчився урок. А той каже: "А що ти мені зробиш?". Мій син узяв його за лікоть і за потилицю, потримав його три секунди і відпустив. Учень зрозумів, що перед іншими школярами не вийшло похвалитися і розплакався. Після цього побіг до мами, яка працює в шкільній їдальні, розповів їй. Мати викликала "швидку", поліцію. Хлопець розповів, що його вчитель душив. Олексій відповів, що більше не хоче працювати з цими дітьми. І, підкреслюю, написав заяву на звільнення за власним бажанням", - стверджує мама підозрюваного.

Однак навіть після звільнення цькування не припинилося. За словами Оксани, її синові продовжили телефонувати та погрожувати. Знущатися почали і над меншим сином жінки. До цього нібито був причетний один із убитих учнів.

"Тепер уже покійний учень Владик Б. минулого року почав бити мого молодшого сина по голові. Бив, ображав щоразу, коли їхали в автобусі до школи. Молодший син терпів, а згодом до побиття долучилося все це "кодло"... Буквально у вівторок на сина знову напали, били по голові. Цей Владик Б. напав першим, а дівчинка Юля все знімала на телефон. Коли я дізналася про це, то зателефонувала чоловікові, розповіла йому. Поруч із чоловіком був Олексій, який усе це почув...", - розповідає Оксана.

Після побиття у хлопчика почала дуже боліти голова. Дитина навіть не могла розповісти, що з нею сталося, вона тільки плакала. Оксана вважає, що це стало останньою краплею для Олексія.

"Олексій показав молодшому синові фотографії учнів, які в нього були, шкільний архів. Молодший син вказав на кривдників. Олексій усю ніч не спав через усе це. Вочевидь, це була остання крапля в усьому цьому... Уранці ми пішли у справах, ми тримаємо худобу, не помітили, як Олексій пішов... Потім він, Олексій, зателефонував моєму чоловікові і сказав: "Усе дуже погано..." - зізналася жінка.

Оксана переконана в тому, що її сина довели, незважаючи на те, що він завжди був хорошою людиною.

"Він дуже порядна людина і стриманий. Завжди готовий прийти на допомогу, якщо її хтось потребував. Його довели. Я навіть не знаю, чи вийшов він зараз зі стану афекту... Він просто тремтів через усе це...", - стверджує Оксана.

Варто зазначити, що 11 вересня суд обрав запобіжний захід Олексію Пономарьову - взяття під варту.

Як раніше повідомляв Главред, у березні цього року в Києві чоловік розстріляв жінку в офісі, а потім стрибнув із мосту. 53-річну жінку доставили в лікарню. Вона отримала поранення обличчя і тіла.

Також у травні цього року під Києвом чоловік розстріляв людей і втік. Правоохоронці провели спецоперацію із затримання нападника. Пізніше стало відомо, що стало причиною стрілянини під Києвом.

