Зінченка офіційно представлено в "Ноттінгем Форест": під яким номером гратиме

Віталій Кірсанов
12 вересня 2025, 15:58
Минулого сезону українець взяв участь у 23 матчах "Арсеналу" в усіх турнірах.
Зінченка офіційно представлено в "Ноттінгем Форест"
Зінченко офіційно представлений у "Ноттінгем Форест" / колаж: Главред, фото: instagram.com/officialnffc

Коротко:

  • 28-річний українець уперше одягнув форму "лісників"
  • У новій команді український захисник обрав собі номер 35

Футбольний клуб "Ноттінгем Форест" провів офіційну презентацію українського захисника Олександра Зінченка, який перед закриттям трансферного вікна приєднався до клубу на правах оренди від "Арсеналу". Про це повідомляє клуб у соцмережі Instagram.

Раніше 28-річний українець перебував у складі національної команди під час матчів кваліфікації чемпіонату світу-2026, а тепер уперше одягнув форму "лісників".

У новій команді український захисник обрав собі номер 35, під яким він раніше також грав у "Манчестер Сіті" та "Арсеналі".

Слід нагадати, що оренда Зінченка в "Ноттінгем Форест" триватиме до кінця сезону-2025/26.

Минулого сезону українець узяв участь у 23 матчах "Арсеналу" в усіх турнірах, забивши один гол і зробивши одну результативну передачу.

Про персону: Олександр Зінченко

Олександр Володимирович Зінченко - український футболіст, захисник і півзахисник англійського клубу "Арсенал" і збірної України. Учасник двох чемпіонатів Європи (2016 і 2020), повідомляє "Вікіпедія".

