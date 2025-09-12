Чому 13 вересня забороняється виносити сміття: яке церковне свято

13 вересня не слід переїдати, зловживати алкоголем - це день утримання і молитви.

13 вересня: яке церковне свято і що не можна робити

Яке церковне свято 13 вересня

Що не можна робити 13 вересня

Народні прикмети та традиції

У суботу, 13 вересня, віряни святкують день пам'яті святого священномученика Корнилія. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Корнилій - римський сотник (центуріон), який служив у Кесарії Палестинській. Про нього згадується в книзі Діянь святих апостолів. Він був "благочестивий і богобоязливий", подавав милостиню бідним і постійно молився Богу.

Саме Корнилій став першим язичником, який прийняв хрещення від апостола Петра. Ця подія мала надзвичайне значення для церкви: від неї почалося офіційне відкриття благовістя для всіх народів, а не тільки для юдеїв.

За переказами, після хрещення Корнилій залишив військову службу й активно проповідував християнство. Він був поставлений єпископом Кесарії Палестинської. Його діяльність сприяла наверненню багатьох язичників.

За часів гонінь на християн Корнилія заарештували за віру в Христа. Після жорстоких тортур він був страчений, прийнявши мученицьку смерть.

Що не можна робити 13 вересня

Не можна тяжко працювати в полі чи на городі - ви можете "розгнівати" осінь, а тому вона не дасть урожаю.

Не слід переїдати, зловживати алкоголем - це день утримання і молитви.

Увечері забороняється виносити сміття - винесете з ним "достаток".

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

сонячний і теплий день - до довгої та м'якої осені;

журавлі летять повільно і низько - чекайте на затяжну осінь;

вранці туман стелиться по землі - буде гарна погода вдень;

листя на березі почало жовтіти зверху - до ранньої і суворої зими;

йде дощ - чекайте на холодну і мокру осінь.

У народі 13 вересня носило назву Журавлинний лід. Бо в цей час часто починався масовий переліт журавлів на південь.

Іменини 13 вересня

Які завтра іменини: Валерій, Ілля, Леонтій, Лук'ян, Микола, Олександр, Петро, Степан.

Талісманом людини, народженої 13 вересня, є онікс. Камінь із глибоким минулим і багатою символікою. Ще в давнину його огортали переказами та легендами, наділяючи магічними властивостями. Вважалося, що цей мінерал здатний оберігати людину від злих сил і всякої біди.

