Ціни на овочі падають, але подорожчання вже не за горами - коли все зміниться

Овочі "борщового набору" дешевшають завдяки великій пропозиції, розповів Денис Марчук.

Експерт розповів, коли ціни на овочі злетять / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Ключові тези Марчука:

Ціни на овочі у вересні-жовтні залишатимуться низькими

Після закладання овочів на зберігання можливе підвищення цін

Овочі "борщового набору" дешевшають завдяки великій пропозиції

У вересні-жовтні ціни на овочі залишатимуться на низькому рівні. Проте після закладання овочів на зберігання ціни можуть зрости. Про це в інтерв'ю Главреду розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За його словами, цьогорі ситуація з овочами значно краща, ніж у минулого року. Минулого сезону через посуху аграрії втратили значну частину врожаю, що призвело до високих цін на овочі.

"Цього року інша тенденція: в липні ціни на овочі були нижчими, ніж у червні, а в серпні ситуація стала ще кращою, ніж у липні. Тому овочі "борщового набору" за рахунок значної пропозиції просідають у ціні", - пояснив Марчук.

Він зазначив, що у вересні-жовтні ціни залишатимуться низькими до моменту закладання овочів на зберігання. Після цього, через витрати на зберігання, ціни можуть підвищитися.

"Загалом, у цьому сезоні ціни на овочі на 30-40% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року. Це стосується картоплі, моркви, буряка, капусти, тобто овочів "борщового набору", - додав експерт.

Що буде з цінами на продукти у вересні

Ціни на продукти у вересні та восени залежатимуть від врожаю, стверджеє виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За його словами, Українська аграрна асоціація очікує більший врожай, Клуб аграрного бізнесу - менший. Минулого року низька врожайність підвищила вартість продовольчого кошика на 22% при інфляції 14%.

"У 2025 році ситуація виглядає стабільнішою. Картоплі та городини буде більше, тож суттєвого дефіциту не очікується. Водночас кожен виробник зацікавлений у тому, щоб продавати дорожче, і тому в інформаційному просторі з’являється багато клікбейтних заяв про "поганий врожай" та майбутнє зростання цін. Але підстав для цього поки що немає", - зазначиві Пендзин.

Ціни на яйця та м’ясо значною мірою залежать від вартості комбікорму, який базується на кукурудзі, тож, як зазначив експерт, існує пряма залежність між врожаєм і вартістю м’ясо-молочної продукції.

Як повідомляв Главред, в Україні різко подешевшала білокачанна капуста. За останній тиждень ціни впали на 19% - від 7-16 грн/кг до 6-12 грн/кг через початок збирання пізніх сортів майже в усіх регіонах.

Також у серпні індекс цін на м’ясо ФАО сягнув історичного максимуму - 128 пунктів. Це на 0,6% більше, ніж у липні, і на 4,9% вище, ніж рік тому.

Крім цього, з настанням осені тепличні огірки в Україні подешевшали до 20-40 грн/кг, що на 16% менше, ніж на початку місяця. Причина – велика пропозиція через сприятливу погоду та урожай другого обороту.

Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

