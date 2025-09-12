"Зради - не зради": Алсу розповіла, як терпіла екс-чоловіка і що з нею сталося

Алсу вважає, що її колишній чоловік був упевнений у її покірності та м'якості.

Алсу розповіла, як терпіла екс-чоловіка і що з нею сталося / колаж: Главред, фото: Instagram/alsou_a, Дзен

Що сказала Алсу:

Стосунки з чоловіком псувалися поступово

Довгий час закривала очі на поведінку Абрамова

Кар'єра відійшла на другий план після початку сімейного життя

Російська співачка Алсу, яка мовчить про війну в Україні, розкрила подробиці розлучення з бізнесменом Яном Абрамовим після 18 років спільного життя. Інтерв'ю з виконавицею опублікував OK Magazine.

За словами співачки, стосунки з чоловіком псувалися поступово, але в якийсь момент вона просто перестала терпіти речі, які її не влаштовували. Алсу підкреслила, що тривалий час закривала очі на поведінку Абрамова, але з себе вона теж "не знімає відповідальності".

"Були різні моменти, які мене не влаштовували, на які я намагалася заплющувати очі, але потім сталася якась подія, яка стала для мене, загалом-то, не причиною, а вже остаточним приводом для мого рішення. Насправді те, як ми живемо, - це відображення нашого внутрішнього стану. Ну я ж сама дозволяла таку поведінку щодо себе. Тож я не знімаю із себе відповідальності теж", - заявила Алсу.

Алсу вважає, що її колишній чоловік був упевнений у її покірності та м'якості.

"Завжди все сходило з рук, скажімо так. А тут настала якась межа. Усе йшло до такого рішення, просто була бомба уповільненої дії. Тут справа, напевно, не на побутовому рівні: зради - не зради, а на якомусь глибшому", - каже вона.

Співачка також розповіла, що її кар'єра відійшла на другий план після початку сімейного життя.

"Ян не хотів, щоб я працювала. Це не було якоюсь забороною, але я розуміла, що моя професійна активність порушить якусь сімейну ідилію", - пояснила артистка.

Алсу й Абрамов одружилися 2006 року. У 2024-му подружжя офіційно оформило розлучення. Вони виховують трьох дітей - дочок Сафіну і Мікеллу, а також сина Рафаеля.

Нагадаємо, раніше російська співачка Алсу, яка також як і багато зірок РФ мовчить про війну в Україні, вперше засвітила на відео свого сина Рафаеля, якого вона приховувала від публіки.

Раніше також російськіЗМІ розсекретили причину розлучення російської співачки Алсу Абрамової з її чоловіком Яном. Алсу була незадоволена своїм чоловіком уже давно. На тлі чуток про зради Абрамова, він практично не жив удома, а з'являвся там "наїздами".

Про персону: Алсу Алсу Абрамова - російська співачка, телеведуча, актриса. Відома мононімно як Алсу. За даними Вікіпедії, вона заслужена артистка РФ, народна артистка Республіки Татарстан, народна артистка Республіки Башкортостан. Артист ЮНЕСКО в ім'я миру, але продовжує мовчати про напад Росії на Україну.

