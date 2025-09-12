Осінь ще здивує українців: де та коли розігріє до +25 градусів

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода 13 та 14 вересня
- Коли в Україну прийде похолодання
Впродовж вихідних, 13 та 14 вересня, в Україні переважатиме суха та сонячна погода. Осінь "подарує" українцям ще декілька теплих днів. У деяких регіонах очікується +25 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, вдень очікується +20...+25 градусів, у нічні години +10...+15 градусів, а на Сумщині, Харківщині буде трішки прохолодніше. Стовпчики термометрів опустяться до +8...+12 градусів.
"Впродовж уїк-енду дощі якісь серйозні малоймовірні, переважатиме повсюди суха малохмарна погода - гуляйте, збирайте гриби (лишень обережно), буцайте листя ногами, робіть гербарій, порядкуйте, переберіть балконні "скарби", поїдьте у Білу Церкву в "Олександрію" або хоча б в Голосіївський чи найближчий парк - гарно буде)", - рекомендує Діденко.
Погода в Києві 13 і 14 вересня
У Києві 13-14 вересня очікується суха комфортна погода, вночі +12...+15 градусів, вдень +22...+24 градуси.
За прогнозом синоптикині, найближчий дощ в Києві пройде 17 вересня, відповідно прийде і похолодання.
"А поки що в суботу та неділю в Україні - красива сонячна осінь)", - резюмувала Діденко.
Погода в Україні - новини за темою
Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що погода в Україні упродовж цього тижня буде переважно теплою. Цьому сприятиме підвищення атмосферного тиску.
Діденко повідомляла, що погода в Україні у п’ятницю, 12 вересня, буде переважно сухою, але дощі пройдуть у західних областях.
Як писав Главред, 13 та 14 вересня в Україні також переважатиме суха та сонячна погода. Лише в західних областях у неділю очікуються локальні дощі з грозами.
Читайте також:
- Увірветься спека до +28 °C, але не скрізь: у яких регіонах буде незвична температура
- Штормовий вітер, дощі і грози: попередження про небезпечну погоду у багатьох областях
- Українців чекає красива рання осінь: відомо, коли дощі зроблять паузу
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред