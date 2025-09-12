Рус
Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинці з хлопчиком на вокзалі за 31 секунду

Віталій Кірсанов
12 вересня 2025, 16:49
55
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
головоломка / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Готові до чергового випробування? Уважно подивіться на два зображення хлопчика на вокзалі. На перший погляд вони здаються схожими, але на картинці заховані 3 невеликі відмінності. Чи зможете ви знайти їх усі всього за 31 секунду?

Ваше завдання: знайти всі три, перш ніж закінчиться час! Відмінності можуть бути де завгодно: у кольорі, формі або навіть у розташуванні предметів. Думаєте, у вас вийде?

відео дня
головоломка
головоломка / Фото: Jagranjosh

Елементи фону часто змінюються, щоб збити вас з пантелику, тому уважно шукайте ледь помітні зміни.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
головоломка / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
