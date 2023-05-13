У Брянській області збили 2 російські вертольоти і літак: окупанти вже шукають "диверсантів"

На території Клинцовского району Брянської області введений план "Перехоплення".

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Аварія вертольота і літака в РФ / Колаж Главред, фото: скріншот з відео

У Брянській області всього за кілька годин були збиті вертольоти Мі-8, Мі-24 і винищувач Су-34. За попередньою інформацією, відпрацювало російське ППО.

Перший вертоліт був збитий над населеним пунктом Клинці. На уповільненому відео видно, як в ніс Мі-8 прилітає ракета, імовірно, від ЗРК "Панцир". Після - вибух і падіння, пишуть російські Telegram-канали.

Другий вертоліт був збитий в селищі Сурецький Мураха Клинцівського району.

відео дня

Спочатку пропагандисти повідомили, що причиною аварії одного з вертольотів стала пожежа, але на опублікованих в мережі кадрах чітко видно отвори від великого калібру на останках вертольота.

Збитий гелікоптерів у Брянській області / соцмережі

На території Клинцовского району Брянської області введений план "Перехоплення". Там шукають якихось диверсантів, які можуть бути причетні до атаки на Мі-8 і Су-34.

ЗСУ вперше збили гіперзвукову ракету "Кинджал"

Як повідомляв Главред, підрозділи Повітряних сил Збройних сил України зуміли знищити гіперзвукову ракету російських окупантів Х-47 "Кинджал". Це сталося в ході нічної атаки, 4 травня. Російську гіперзвукову ракету Кинджал вдалося збити завдяки американським комплексам ППО Patriot.

Водночас представник Повітряних сил України Юрій Гнат зазначив, що поки не варто радіти першому збиттю ракети "Кинджал" за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot, адже Україні потрібно більше таких систем, щоб мати можливість захистити українські території від балістичних ракет. Також Гнат підкреслив, що росіяни занадто рано дізналися про успішне використання українцями ЗРК Patriot для збиття ракети "Кинджал". За його словами, варто було б оприлюднити таку інформацію пізніше.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що російські окупанти хотіли підірвати" кинджалом " будівлю Верховної Ради України. У разі успіху цей сценарій російські пропагандисти планували транслювати до 9 травня як "перемогу".

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