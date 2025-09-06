Путін вважає Зеленського "нелегітимним": в ISW сказали, що диктатор має на увазі

Нові вимоги Путіна свідчать про його небажання завершувати війну, стверджують в ISW.

Путін ставить під сумнів легітимність Зеленського / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот

Путін ставить під сумнів легітимність Зеленського

Путін заявив, що "не бачить сенсу" в переговорах з Україною

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що вважає нинішню українську владу "нелегітимною". Він переконаний, що укласти мирну угоду з нинішнім українським урядом неможливо. Про це йдеться в аналітиці Інституту вивчення війни.

Як пишуть в ISW, у звичній для себе манері Путін заявив, що ставить під сумнів легітимність президента України Володимира Зеленського. Крім цього диктатор заявив, що укласти мирну угоду з нинішньою українською владою нібито неможливо, фактично унеможлививши можливість серйозних мирних переговорів.

Путін заявив, що "не бачить сенсу" в переговорах з Україною, пояснивши це тим, що досягти домовленостей із Києвом нібито "неможливо". Водночас він висунув нову вимогу: навіть у разі підписання мирної угоди Україна має скасувати воєнний стан, провести президентські вибори, а після цього - організувати "всенародний референдум для кодифікації домовленостей".

Аналітики ISW нагадали, що Путін та інші представники Кремля неодноразово ставили під сумнів легітимність Володимира Зеленського, свідомо спотворюючи норми української Конституції. На думку експертів, такі заяви є частиною стратегії Путіна - представити Зеленського та українське керівництво як партнерів, з якими неможливо вести переговори або підписати мир.

Як вважають в ISW, у такий спосіб Путін укотре продемонстрував свою незацікавленість у змістовних переговорах про припинення війни. А також те, що очільник Кремля прагне відкласти або продовжити переговори, а його заяви є спробою виправдати відмову Росії від перемовин взагалі. При цьому перекладає провину на Україну за зрив дипломатичного процесу.

Переговори Путіна і Зеленського - останні новини

Як писав Главред, глава Кремля Володимир Путін заявив, що нібито ніколи не виключав зустрічі з президентом України, проте сумнівається в її сенсі. Він пропонує Зеленському зустрітися в Москві. Таку заяву кремлівський лідер зробив на пресконференції в Пекіні.

Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав "неприйнятною" пропозицію Путіна зустрітися із Зеленським у Москві.

Президент Зеленський заявив, що Україна підтримує проведення переговорів і в тристоронньому, і двосторонньому форматі.

"Я вважаю, що Росія робить усе, щоб відтермінувати. Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене до Москви. Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, треба запросити мене в Москву", - сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що, якщо Росія почала говорити про зустріч, то це вже непогано.

Пізніше спікер Кремля Дмитро Пєсков пояснив, навіщо Путін запросив Зеленського до Москви.

"Його [Зеленського] запрошують до Москви, щоб поговорити, а не капітулювати", - сказав Пєсков журналістам на Східному економічному форумі 2025.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Нині ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

